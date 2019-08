Barragens a 30 por cento motivam nova ação de sensibilização da Águas do Algarve

Até ao dia 6 de setembro, a empresa mobiliza-se a 14 municípios da região de forma a sensibilizar para a escassez do recurso hídrico.

Chama-se «Por um Pingo de Consciência» e é a nova campanha de sensibilização que a Águas do Algarve está a promover nas praias da região, até dia 6 de setembro.

Ouvida pelo «barlavento», Teresa Fernandes, responsável pela Comunicação e Educação Ambiental (CEA) da Águas do Algarve, explica a urgência desta iniciativa.

«Neste, momento as reservas para abastecimento público estão muito abaixo do que seria desejável [com os valores a rondar os 30 por cento]. Embora tenhamos garantia de água até ao final do ano, é uma situação que nos preocupa. Estas campanhas fazem sentido no verão porque a população no Algarve triplica. Cada um tem de fazer o seu papel. Não podemos fazer nada em relação à Amazónia, mas podemos fazer nas nossas casas».

Em relação aos níveis da água das barragens de Odelouca e Odeleite-Beliche, fontes de captação para o abastecimento da rede, Teresa Fernandes refere que são «preocupantes e muito abaixo do normal. Mas com as captações subterrâneas conseguimos manter fontes de água até ao final do ano. O maior problema é a falta de chuva, que cada vez é mais escassa».

Para tentar contornar essa situação, a Águas do Algarve está a estudar a hipótese da dessalinização. «Esse é um dos projetos que temos em estudo, mas é importante referir que não é um processo simples. Vamos buscar imensa água ao mar. O que se faz, por exemplo, às enormes quantidades de sal que sobram? Trazemos para terra? Levamos de volta ao mar e tornamos a água ainda mais salinizada? Estas são apenas algumas questões que precisam de ser respondidas. Contudo, estamos a estudar a hipótese e se for caso disso, irá para a frente. Temos também um grande investimento na identificação de perdas no sistema, de maneira a conseguirmos diminui-las. Por fim, queremos que seja possível reutilizar a água tratada nas Estações de Tratamento de Águas Residuais», conclui a responsável.

O ponto de partida da campanha foi na Praia do Monte Clérigo, em Aljezur e irá terminar na Praia Fluvial de Alcoutim, no dia 6 de setembro. No espaço dedicado ao recurso hídrico as pessoas podem realizar diversas atividades e até ganhar prémios.