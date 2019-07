Atleta do Kayak Clube Castores do Arade conquista bronze no Europeu

Iago Bebiano, atleta do Kayak Clube Castores do Arade, conquistou há momentos a medalha de Bronze, em K1 200m, no Campeonato da Europa de Juniores e Sub 23 de Canoagem de Velocidade, na República Checa.

O jovem algarvio, em representação da equipa nacional, registou o tempo de 37,856 segundos, terminado a apenas 6 décimos de segundo do vencedor, Daniel Atkins da Grã-Bretanha que venceu com 37,195 segundos. O segundo classificado foi o representante da Rússia, Nikita Baranniko, com 37,505 segundos.

Iago Bebiano de 18 anos é treinado pelo pai, Nuno Silva, treinador principal dos Castores do Arade e filho da grande atleta Ana Bebiano, campeã do mundo de 200m masters em título.

O Iago Bebiano é o segundo atleta dos Castores a vencer uma medalha do 200m num Campeonato da Europa de Juniores, demonstrando a grande apetência para os atletas algarvios para as provas mais rápidas da canoagem.

Iago Bebiano chega a Lisboa próxima terça-feira, onde descansa até sexta-feira e inicia a preparação para o Mundial da categoria que decorrerá na Roménia de 1 a 4 de agosto.

O Iago neste campeonato também participou no K4 da equipa nacional e obtiveram o 8º lugar.