Associação Turismo do Algarve «organiza» visitas virtuais à região

Simulando uma estadia de cinco dias, os participantes têm acesso a um programa de atividades que os guiará num conjunto de experiências diversas sobre a oferta do destino, de Aljezur a Alcoutim.

A Associação Turismo do Algarve (ATA), perante a necessidade de suspender as chamadas «fam trips» ou visitas de familiarização, ações organizadas para dar a conhecer a região e a sua oferta junto de agentes turísticos ou jornalistas internacionais, apresenta uma alternativa e disponibiliza uma visita virtual à região através do seu website.

A nova ferramenta simula uma estadia de cinco dias na região e apresenta aos visitantes um intenso programa de atividades que lhes permitirá, em cada dia, descobrir uma área específica do Algarve, do Barlavento ao Sotavento. A visita virtual apresenta um itinerário, definindo horários e distâncias entre os diferentes locais a visitar, de forma a proporcionar uma perceção o mais próxima possível da realidade.

As sugestões apresentadas «são muito diversificadas e refletem a riqueza da oferta do destino, indo ao encontro de diferentes tipos de motivações». Conhecer as praias e os vários cenários naturais da região, imergir no ambiente da serra algarvia, trilhar a Via Algarviana de bicicleta ou através de percursos pedestres, ter aulas de golfe, descobrir a gastronomia e os vinhos locais ou conhecer os parques temáticos, os mercados e pontos de interesse histórico do Algarve são apenas algumas das propostas.

Ao longo desta jornada virtual, «os participantes terão a oportunidade de explorar diversos conteúdos, informativos e inspiracionais, em relação a cada uma das sugestões do programa: desde a visualização de fotografias, à consulta de guias e brochuras, listas de hotéis e restaurantes, e até de livros de receitas para aqueles que se quiserem aventurar na confeção de alguns dos mais típicos pratos da gastronomia algarvia», explica a ATA.

«O objetivo desta iniciativa passa por continuar a alimentar a proximidade e o interesse que os agentes do setor e os media internacionais mantêm pelo Algarve e, de certa forma, por lhes aguçar a vontade de, num futuro próximo, poderem experienciar ao vivo tudo aquilo que já conhecem virtualmente», detalha João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

O dirigente afirma que «tal como fazemos quando recebemos estes profissionais na região, procuramos que a tónica da visita incida em experiências autênticas, onde haja oportunidade de conhecer e interagir com a vida local, valorizando a componente da sustentabilidade, que cada vez está mais presente no turismo deste destino. Com propostas que abrangem todo o Algarve, de Aljezur a Alcoutim, pretendemos que esta ação seja mais um contributo para consolidar internacionalmente a perceção da qualidade diferenciada da oferta da região.

A visita virtual ao Algarve pode ser acedida aqui.