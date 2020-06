Associação 289 a postos para o Regresso ao Futuro

57 artistas dão corpo à coletiva Regresso ao Futuro com obras de escultura, pintura, instalação, vídeo, som e desenho.

A exposição começou a ser organizada durante a quarentena. «Pensamos que tínhamos de começar a fazer alguma coisa para animar a comunidade artística, convidando um número alargado de artistas sediados na região algarvia e alguns nacionais. Pessoas que já têm alguma relação com a 289. Acreditamos que, depois do período de confinamento forçado e de incerteza ainda presente na crise pandémica que vivemos, temos de prosseguir o caminho da criatividade, do conhecimento e da cultura», explica ao barlavento Tiago Batista, membro fundador da Associação 289, em véspera de abrir mais uma coletiva no antigo Solar da Pontes de Marchil, em Faro.

Fernando Amaro mostra o seu trabalho inspirado no clássico «Dark Side of the Moon» dos Pink Floyd.

«Todos os artistas que estão aqui, alguns nunca cá tinham exposto, mas gostam do projeto ou têm, de alguma forma, uma relação connosco. A criatividade nos ateliers dos artistas não parou. Há obras novas no domínio das artes visuais e precisamos de voltar ao contacto com o público porque é nesse encontro que acontece a cultura e criamos futuro. Ninguém quer falar da COVID-19. Queremos andar para a frente. Há tanto projeto que acaba e que se fragmenta. Agora, que estamos no terceiro ano de vida da 289, e queremos que tenha continuidade», acrescenta.

Assim, 57 artistas, entre nomes consagrados da arte moderna portuguesa, jovens talentos e emergentes. «todos percebem a ideia».

Ainda segundo Tiago Batista, o título «Regresso ao Futuro é esperançoso. Significa a retoma do um caminho do futuro, que ficou suspenso» devido ao confinamento imposto pela pandemia e pelo estado de Emergência.

«Tivemos muitas reuniões para discutir a data, foi algo muito debatido entre nós. Até porque entretanto saiu um edital da Câmara Municipal de Faro a dizer que já não poderia haver eventos de qualquer natureza. Foi necessário contactar várias entidades, como a Administração Regional de Saúde do Algarve».

Obra de Gustavo de Jesus.

«Hoje estamos autorizados a inaugurar, com regras de segurança. Podem estar 10 pessoas no interior com máscaras e 20 no exterior, para o dia da inauguração», no pátio do antigo Solar, o que levou a 289 a organizar uma logística quase de aeroporto, com slots horários, para os convidados entrarem e saírem, evitando assim concentração de pessoas.

Hoje, o espaço estará aberto durante seis horas, com uma série de orientações para os visitantes da exposição, apelando também ao sentido cívico da comunidade. Assim, o uso de máscara e higienização das mãos serão obrigatórios, havendo gel desinfetante para as mãos à entrada do espaço.

Depois de inaugurada, a coletiva Regresso ao Futuro poderá ser visitada pelo público, até 26 de julho, de sexta-feira a domingo, das 15 às 19 horas. ,«As pessoas estão à vontade para vir cá» até porque não terão certamente problemas na lotação do espaço.

Entretanto, a 289 já trabalha para os próximos eventos. «No dia 1 de agosto vamos ter algo imperdível. Convidamos um grande pintor, o mais discreto dos Homeostéticos, que ninguém conhece o nome. Trata-se de Ivo Silva. Está neste momento a trabalhar para a exposição, onde apresentará vários inéditos. Depois, em setembro será a vez da Milita, com uma mostra individual, e em setembro vamos ter os project rooms. Além de tudo isto, vamos ter sessões de cinema de arte», descreve.

Como tem sido habitual, nesta coletiva, algumas das obras são comercializáveis, outras não. «Os artistas são todos nossos convidados de honra, sempre. E decidem o que querem mostrar, se querem colocar preço, são quem manda em tudo. Liberdade máxima, responsabilidade máxima», sublinha Tiago Batista.

No entanto, «há algo icónico nesta exposição, que é o outdoor virado para EN125. É uma intervenção artística», feito por Gustavo de Jesus, com 3,60 por 2 metros.

«É um pouco um grito à cidade. Nunca ninguém sabe onde estamos» e desta vez não haverá desculpas. «Não dá para deixar de ver. A ideia foi essa», até porque ficará para o futuro…

Pedro Cabrita Reis está de novo ao lado da Associação 289.

Artistas participantes

A. Pedro Correia, Ana André, Ana Rostron, André Sancho, Andreia Rafael, Angelo Gonçalves, BASAP, Bertílio Martins, Black Mendes, Bruno Grilo, Christine Henry, Corpo Atelier, Dina Palma Dias, Edgar Massul, Fernando Amaro, Fernando Brazão, GAT.UNO, Gustavo Jesus, Hélder de Sousa, Isabel Baraona, Joana R. Sá, João Ferreira, João Timóteo, Jorge Mestre Simão, Jorge Pereira, José Jesus, Leandro Marcos, Luiza Schaefer, Mafalda Santos, Manuel Baptista, Margarida Soares, Maria José Oliveira, Marta Pedroso, Miguel Cheta, Miguel Neto, Milita Doré, Patrícia Garrido, Patrícia Serrão, Paulo Serra, Pedro Cabral Santo, Pedro Cabrita Reis, Raymond Dumas, Régis Vincent, Rodrigo Rosa, RoMP, Rúben Gonçalves, Rui Sanches, Ruy Otero, Susana de Medeiros, Susana Gaudêncio, Tânia Simões, Teresa Segurado Pavão,Tiago Batista, Vasco Marum Nascimento, Vasco Vidigal, Vilma Correia e XANA.