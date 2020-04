Está disponível um serviço de psicologia nos Centros de Saúde da região, destinado a utentes e a profissionais de saúde, segundo anunciou Paulo Morgado, presidente do conselho diretivo da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

Esta foi uma novidade avançada na manhã de hoje, sexta-feira, dia 17 de abril, na conferência de imprensa semanal, nas instalações do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, em Loulé.

«Até ao momento já foram atendidas 15 pessoas. Não são muitas porque o serviço, apesar de tudo, ainda não está adequadamente divulgado», disse Paulo Morgado.

«Os profissionais de saúde estão particularmente vulneráveis, tal como as suas famílias, nesta situação tão particular que estamos a viver. Este é um serviço muito importante porque a preservação da saúde mental das pessoas se ainda não é um problema grande, vai aumentar no futuro», previu.

«Portanto, temos de de ter um apoio diferenciado nesta área».

Além de contar com os psicólogos de cada Centro de Saúde, esta oferta funciona em articulação com os serviços locais de saúde mental e a psiquiatria das unidades de Faro e de Portimão do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA). O acesso é feito por encaminhamento do médico de família.

Em relação aos profissionais de saúde infetados com a COVID-19, Paulo Morgado, atualizou o número para 21 (mais um do que na semana passada).

«Nenhum destes casos inspira cuidados, nem é uma situação grave», referiu.

Ainda de acordo com este responsável, a evolução epidemiológica no Algarve da COVID-19 atingiu «uma fase de planalto. Nas últimas semanas temos tido um aumento de casos inferior a 5 por cento, e nesta última, até inferior» a essa percentagem.

«Como é óbvio, é uma situação que nos tranquiliza, mas não podemos baixar os braços. Podemos estar nesta situação mais algumas semanas, e depois, chegaremos a uma fase descendente».

Ou seja, «a doença começará a reduzir-se quando o número de recuperados ultrapassar aquilo que são os novos casos» de infetados.

Ainda assim, num futuro próximo, não será possível «baixar a guarda», nem reduzir «as medidas essenciais para ajudar a baixar esta transmissão», como o distanciamento social.

«Passará sempre por uma vida diferente daquela que tínhamos antes desta pandemia. Vamos estar nessa situação durante alguns meses, enquanto não tivermos um tratamento eficaz ou uma vacina. Essa ainda se espera que esteja mais distante no tempo», previu o responsável pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

Para já, «a situação está estável na região, o aumento de casos é ligeiro, portanto, estamos numa fase de planalto».

Entretanto o Laboratório de Saúde Pública Dr.ª Laura Ayres já recebeu os reagentes que estavam em falta e como tal, já não é necessário enviar as amostras do Algarve para o Hospital de São José, em Lisboa, informou ainda Paulo Morgado.

«Permite-nos dar melhor resposta», sendo que na região já foram feitos até hoje 7162 testes à COVID-19.

Ainda segundo Paulo Morgado, as áreas dedicadas à COVID-19 nos centros de Saúde da região estão a fazer uma média 10 atendimentos por dia. A maioria está relacionada com outras doenças respiratórias que nem justificam que se faça um teste à infeção por Coronavírus.