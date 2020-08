Arrebita Portugal estreia festa da gastronomia em Portimão

Arrebita Portugal, evento promovido pela Amuse Bouche vai ter a primeira edição acontece em Portimão, de 21 a 23 de agosto.

Estimular a economia e o comércio locais, dinamizar as cidades e incentivar o turismo nacional são estas as metas do Arrebita Portugal, um novo evento promovido pela Amuse Bouche que vai levar o melhor da gastronomia nacional a vários pontos de Portugal. A primeira edição acontece em Portimão nos dias 21, 22 e 23 de agosto com entrada grátis.

«No meio deste caos estamos super motivados por estarmos a dinamizar o sector, que está praticamente congelado. Depois de termos organizado o primeiro streaming internacional especial COVID-19, com os nomes maiores da gastronomia nacional e mundial, regressamos agora com este Arrebita Portugal, que arranca em Portimão, a nossa terra natal. É um orgulho fazer parte das soluções e trazer a Portimão, ao país e ao sector uma iniciativa original que quer agitar a economia local e nacional», afirma Ana Músico, CEO da Amuse Bouche.

Adaptação. Reação. Criatividade. O Arrebita Portugal é um evento de adaptação ao atual momento de incerteza decorrente da pandemia de COVID-19, de reação ao colapso da atividade económica, de criatividade em movimento.

Durante três dias, 15 chefs, entre jovens cozinheiros em ascensão e nomes já consolidados da cozinha nacional (pois o elenco difere de dia para dia e será anunciado em breve), vão cozinhar pratos de street food inspirados nas tradições da região e na cozinha do mundo, com recurso aos melhores produtos locais de rua em rua.

De forma a cumprir o plano de contingência definido pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o Arrebita tem lugar ao ar livre num recinto fechado e com circuitos de sentido único, de forma a evitar a aglomeração de pessoas.

Em Portimão, o evento decorre no centro da cidade, na Praça da República (Alameda) e nas ruas do Comércio e Vasco da Gama, de loja em loja.

Cumprindo o papel agregador da gastronomia, no «Arrebita» os chefs não têm como palco a cozinha, mas sim alguns dos mais icónicos espaços comerciais da cidade.

A comida será servida pelos próprios cozinheiros nas lojas existentes no percurso: sapatarias, lojas de roupa, tabacarias, óticas e joalharias são apenas alguns dos exemplos.

Um circuito dinâmico para voltar a fazer pulsar o coração da cidade – fora das horas do festival, a circulação nas ruas do evento mantém-se inalterada.

Cada chef tem ao seu encargo a criação de um prato doce ou salgado (entre os 5 e os 8 euros) para degustar on the go, utilizando na sua confeção produtos locais e da época.

O recinto estará aberto nos três dias do evento entre as 19h00 e as 23h30 (última entrada).