Arrancam obras para eliminar inundações na zona do Inatel em Albufeira

Zona é ponto negro da cidade sempre que há condições atmosféricas adversas.

É habitual em Albufeira. Com chuva intensa, verificam-se problemas de inundação em algumas zonas da cidade, nomeadamente junto à rotunda localizada na confluência da Avenida Infante D. Henrique com as Ruas do Mar e Almirante Gago Coutinho, na zona do Inatel.

Agora, para resolver o problema, a Câmara Municipal de Albufeira adjudicou uma empreitada, num valor superior a 300 mil euros, que irá minimizar os riscos de inundação no local. As obras já começaram na última semana, prevendo-se que fiquem concluídas antes da abertura da próxima época balnear.

Sob a designação «Intervenções para mitigação do risco de inundação junto ao Inatel», esta empreitada insere-se no âmbito do Plano Geral de Drenagem de Albufeira.

Refira-se que a realização das obras irá permitir o aumento da capacidade hidráulica do troço canalizado a jusante da interseção com a Avenida Infante D. Henrique até à descarga na Praia do Inatel, bem como a remoção das obstruções e cruzamentos de infraestruturas existentes ao longo do referido troço e do trecho em vala, na zona que está a ser intervencionada.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira refere que o problema das inundações junto ao Inatel é recorrente e carecia de uma intervenção urgente. José Carlos Rolo sublinha que «se trata de uma zona muito frequentada ao longo de todo o ano, quer por residentes quer por turistas, que sempre que a pluviosidade se intensifica fica completamente inundada, o que não pode continuar a acontecer».

Com vista a salvaguardar a segurança dos utentes e dos trabalhadores da obra, bem como manter o fluxo de tráfego com a menor interferência possível, irá ser implementado um Plano de Sinalização Temporária, a partir do próximo mês de março.

Nesta primeira fase, será apenas vedada a zona de calçada, entre o edifício do Inatel Praia e o Chalet de Santa Rita. Em março, serão colocados sinais de trânsito proibido (exceto a moradores e veículos de emergência) e de início de obra na Avenida Infante D. Henrique e Rua do Oceano, assim como baias com sinalética de indicação de perigo e trabalhos na via.

A Câmara Municipal de Albufeira «pede desculpa pelos incómodos, inerentes à realização dos trabalhos, e pede a compreensão de todos para uma obra que é fundamental para o concelho».