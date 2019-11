Aplicação pioneira para deficientes visuais lançada em Vilamoura

Ferramenta digital para telemóveis e tablets avisa, através de voz, as barreiras arquitetónicas existentes no espaço público, permitindo a circulação segura de pessoas com visão reduzida ou nula. A apresentação oficial contou com a presença de Ana Sofia Antunes, secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência.

Vilamoura é a primeira localidade «do país e do mundo» a estar dotada com um sistema tecnológico gratuito de inclusão a pessoas invisuais, que funciona através de inteligência artificial, sistema GPS e beacons. Uma tecnologia que está a ser preparada desde 2016 e cuja apresentação oficial decorreu na Marina de Vilamoura na manhã de hoje, terça-feira, dia 19 de novembro.

A ferramenta conta com percursos marcados «que vão sendo descritos à pessoa, à medida que circula. O objetivo é informar o que está a acontecer naquele local e que barreiras arquitetónicas se encontram nas proximidades».

Por exemplo, «antes de uma pessoa chegar a uma rampa, recebe logo o aviso áudio. Além disso, a aplicação refere em que pontos o indivíduo se encontra, seja o Museu ou o posto da GNR», segundo explicou ao «barlavento» Pedro Almeida, diretor de operações da empresa iKi Technologies, responsável pelo projeto pioneiro «Inclusive Vilamoura – A city guide for All».

Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé e Ana Sofia Antunes, secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência.

Na prática, o sistema vai permitir que qualquer informação seja atualizada, em tempo real no servidor. «Se estiver a decorrer um concerto na rua, basta escrever a informação pretendida e especificar o local», exemplificou.

Trata-se de um projeto pioneiro a nível mundial, segundo garantiu o responsável da marca.

«Não conhecemos algo no mundo que possa chegar perto disto e o nosso objetivo é que isto seja aplicado internacionalmente. Pretendemos que o maior número de cidades e países adira a esta solução tão útil para a autonomia. A maior parte dos invisuais não sai de casa com medo. Com esta ferramenta queremos que se desloquem, que se sintam seguros e que façam turismo. Estamos a ter muitos contactos de outras câmaras municipais e isto é apenas o início do caminho. Penso que a nossa empresa vai dar muito que falar», disse.

Ana Sofia Antunes, secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, fez questão de marcar presença. No uso da palavra destacou a importância desta ferramenta para o turismo acessível.

«Se queremos trazer mais pessoas ao nosso país temos de ser acessíveis a todos. Apostar neste público significa trazer um turista mais fiel, mais assíduo e que gasta mais dinheiro. O governo pretende continuar a caminhar no sentido da inclusão e espero que continue a ser também o caminho de Loulé», afirmou.

Ana Sofia Antunes foi a primeira pessoa a utilizar oficialmente a aplicação num espaço público.

«Está extremamente bem concebida e tem imensa informação. Para quem não vê, para quem tem baixa visão ou até para quem a está a perder, é de facto muito importante. Isto é mercado se apostar porque há cada vez mais pessoas a precisar desta tecnologia», concluiu.

Também Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé se mostrou realizado. «É com grande satisfação que celebro e anuncio uma ferramenta de inclusão social importante para as pessoas, para tornar a nossa comunidade mais coesa e também para este destino turístico», enfatizou.

«A promoção da acessibilidade constitui um elemento essencial na qualidade de vida, sendo um meio imprescindível para o exercício dos direitos que são concedidos a todos os membros de uma sociedade democrática. Não podemos ficar sem fazer nada face a esta realidade que afeta mais de 160 mil portugueses. Passear por Vilamoura, será mais fácil e seguro para todos, sendo que este é somente o início das nossas ambições. Agora é perceber como vamos colocar esta medida em todo o concelho e esperamos que o repliquem pelo país», disse o autarca.

A «Inclusive Vilamoura» já se encontra disponível para ser descarregada em sistemas Android e iOS e surge de uma parceria da empresa iKi com a Inframoura e a Marina de Vilamoura.