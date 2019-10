António Miguel Pina é o novo presidente da AMAL

António Pina é o novo presidente da AMAL, Comunidade Intermunicipal que reúne todos os municípios do Algarve.

A eleição do atual presidente da Câmara Municipal de Olhão decorreu na reunião ordinária do Conselho Intermunicipal da AMAL, que decorreu hoje, quinta-feira, dia 31 de outubro, em Faro.

Neste desafio, que agora assume, António Pina pretende reforçar o trabalho feito até ao momento, nomeadamente em áreas que afirmem a AMAL enquanto Autoridade Regional de Transportes, na promoção da mobilidade na região, gerir o Programa de Apoio à Redução Tarifária e a descarbonização dos transportes.

A efetiva implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas e o setor da saúde serão outras das bandeiras deste mandato.

António Pina apresentou uma proposta, que foi aprovada por unanimidade, de atribuição de um Voto de Louvor a Jorge Botelho, antigo presidente da AMAL e responsável pelo município de Tavira, que assumiu as funções de secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local.

A AMAL vai continuar a afirmar uma visão para a região do Algarve e a projetar-se como entidade regional de referência.

Aleixo retirou candidatura

No passado dia 23 de outubro, os presidentes de Câmara eleitos pelo PS discutiram e decidiram qual o candidato a propor à eleição para presidente do Conselho Intermunicipal da AMAL.

Recentemente, Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, tinha anunciado a sua candidatura com o propósito de liderar a AMAL, num momento em que o Algarve enfrenta grandes desafios, designadamente ao nível do reforço do Serviço Nacional de Saúde, da construção do Hospital Central do Algarve, bem como da implementação de políticas públicas centradas na problemática da emergência climática e ambiental.

No decurso da referida reunião, o autarca de Loulé tendo verificado que de entre os seus colegas surgiu uma outra candidatura, decidiu retirar a sua, de modo a contribuir para uma solução que fosse o mais consensual e abrangente possível.

Um percurso exemplar

António Miguel Ventura Pina nasceu em Olhão a 28 de outubro de 1975. Concluiu a licenciatura em Economia em 1997 e Pós-Graduação em Finanças Empresárias em 2001 na Universidade do Algarve.

Ingressa no mercado de trabalho no IFADAP durante 3 anos. Seguem-se 7 anos na AMAL, onde desempenhou funções de chefia em vários projetos, destacando-se o Protalgarve e Projeto Interreg III. Foi vogal do Conselho de Administração no Hospital Central de Faro durante três anos.

Na Câmara Municipal de Olhão, foi vereador no mandato de 2005 a 2009, vice-presidente de 2009 a 2013 e presidente até à presente data. Esteve na génese e foi cofundador da Empresa Municipal Ambiolhão, onde desempenha há seis anos o cargo de presidente do Conselho de Administração.

É também presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal Fesnima.

É administrador da Sociedade Polis. Foi vogal da Comissão Executiva da Região de Turismo do Algarve. Nas Águas do Algarve, foi Vogal do Conselho de Administração durante dois anos, sendo atualmente o presidente do Conselho Fiscal.