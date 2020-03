António Costa inaugurou equipamentos da Proteção Civil em Loulé

Concelho de Loulé foi palco das comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil.

Num dia de grande importância para toda a região, o Primeiro-Ministro, António Costa, acompanhado pelo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, esteve no sábado, 29 de fevereiro, em Loulé e Quarteira, para inaugurar dois equipamentos de interesse nacional na área da proteção civil.

Estas obras, como referiu o chefe de Governo, constituem «um excelente exemplo da articulação tripartida entre a Autoridade Nacional, o município de Loulé e a União Europeia».

Em Loulé, na recentemente inaugurada Rua Koumba Yalá, junto à Zona Industrial da cidade, a «Cidadela da Segurança e Proteção Civil» fica agora reforçada com a inauguração do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

Com monitorização permanente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, este edifício é o centro nevrálgico das operações de emergência, proteção e socorro do Algarve.

Estas instalações contemplam uma inovadora área para gestão de emergências, com capacidade para acolher o nível de decisão e de processamento de informação dos diversos agentes de proteção civil, em situação ou iminência de acidente grave ou catástrofe, proporcionando um efetivo apoio à decisão suportado em tecnologia de ponta.

O novo edifício nasce de um projeto mais vasto integrado numa candidatura conjunta da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e dos municípios de Loulé e Almeirim ao POSEUR, no âmbito do Fundo de Coesão da União Europeia, e significou um investimento de 1250000,00 euros (85 por cento financiado pelos fundos europeus e 15 por cento pela autarquia de Loulé).

O Comando Regional junta-se agora à «Cidadela da Segurança e Proteção Civil» onde se encontram outras infraestruturas de âmbito regional, tirando partido da centralidade de Loulé – no «coração do Algarve» – e das acessibilidades, nomeadamente a proximidade à A22 e ao Aeroporto Internacional de Faro.

É aqui que nasceu, em 1998, o Heliporto Municipal, no âmbito de uma parceria entre o município louletano e o Serviço Nacional de Bombeiros, e que conta hoje com uma das duas bases de helicópteros em serviço permanente da ANEPC.

É também nesta área que se encontra o edifício de Apoio ao Heliporto de Loulé e à Base de Helicópteros em Serviço Permanente. Aqui também se encontra a base do INEM.

A poucos quilómetros da «Cidadela da Segurança», na cidade de Quarteira, foi também inaugurada neste dia a BAL – Base de Apoio Logístico, uma estrutura de reserva logística regional constituída para apoio e suporte direto ao desenvolvimento e sustentação das operações de proteção e socorro, em especial os meios de reforço nacionais e internacionais, desde o alojamento à alimentação.

Esta estrutura tem aproximadamente 3000 metros quadrados e é uma das cinco bases existentes no país. Nos três pisos que compõem a edificação, há alojamento para 120 operacionais, sendo que aqui também fica um grupo de 30 elementos da força especial de proteção civil da ANEPC, funcionando igualmente neste espaço o destacamento dos Bombeiros Municipais de Loulé.

«À população de Quarteira e Vilamoura quero também dar nota que, a partir de hoje, os Bombeiros Municipais terão aqui instalações condignas, dotadas de meios humanos e técnicos capazes de atacar qualquer situação no âmbito da emergência médica e incêndios: autoescada, veículo de combate a incêndios urbanos, veículo de combate a incêndios rurais, autotanque e ambulância de emergência, assegurando um serviço de 24 horas por dia», explicou o presidente Vítor Aleixo.

A obra teve um custo de 1600000,00 euros, financiados a 15 por cento pela Autarquia e a 85 por cento pelos fundos comunitários.

António Costa falou da importância dos dois equipamentos, especialmente numa altura em que «o processo das alterações climáticas tem vindo a criar novos riscos e a agravar riscos pré-existentes» e em que o Algarve «é uma das regiões mais expostas aos riscos das alterações climáticas: erosão costeira, seca e aumento do risco de incêndio».

Se a prevenção tem sido «uma aposta ganha nos últimos anos, por exemplo através da limpeza dos terrenos e criação de faixas de interrupção, que se refletiu num decréscimo da área ardida», o Primeiro-Ministro acredita ser também fundamental «ter melhores meios e uma boa capacidade de planeamento, de comando e controle, bem como logística para sustentar estas operações».

O primeiro-ministro sublinhou que «esta BAL é também da maior importância porque significa que, não só os bombeiros da região, mas em particular os grupos de reforço que são deslocados para apoio à região em alguma situação de catástrofe, terão uma base onde poderão recuperar, ter o alimento, o enquadramento e a informação necessária para atuar com eficiência no terreno de operações. Será também da maior importância no dia em que seja necessário agir».

O chefe de Governo destacou ainda a importância da segurança numa região que vive do turismo. «Quando estamos hoje a investir na segurança, estamos também a investir no desenvolvimento económico e social de toda esta região», frisou.

Já o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, falou das especificidades da região em que a segurança faz toda a diferença, já que constitui não só um «elemento essencial de coesão social e territorial mas também um fator essencial de competitividade, de atração de turistas e de investimento e fator de identidade».

O responsável pela Administração Interna salientou o facto desta ser «a única região do país em que todos os municípios têm Contratos Locais de Segurança celebrados com a administração central, contribuindo, assim, para os níveis de criminalidade baixa ou para os 9 milhões de passageiros que o Aeroporto de Faro registou em 2019».

Já o presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, referiu os «importantes investimentos destinados a reforçar a segurança e proteção de pessoas e bens» que têm sido encetados pelo município, em estreita parceria com outras entidades, nomeadamente: os protocolos celebrados com a Autoridade Nacional Marítima para a construção de um novo Posto da Polícia Marítima e de uma nova Estação Salva-Vidas, em Quarteira; a inauguração do Subdestacamento Territorial da GNR de Quarteira; a inauguração do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Almancil; a inauguração do novo edifício do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil e da Base de Apoio Logístico do Algarve; ações de informação e sensibilização pública para os riscos de cheias, inundações e de incêndios rurais; o programa «Aldeia Segura Pessoas Seguras»; a aplicação móvel que fornece informações sobre o nível de risco de incêndio registado em tempo real; o programa de vigilância florestal «Voluntariado Jovem»; ou ainda a celebração de protocolos com 16 clubes de caça do concelho de Loulé, que passaram a integrar a equipa de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

No dia em que vários agentes ligados à proteção civil estiveram no concelho para participar nestes momentos inaugurais, Carlos Mourato Nunes, responsável máximo da Autoridade Nacional, sublinhou a «inequívoca importância de ambas as infraestruturas», na medida em que «a comodidade e aptidão funcional e tecnológica das mesmas permitirá um robustecimento da capacidade de resposta da ANEPC e dos demais agentes de proteção civil na resposta à inteligência e na prestação do socorro às populações».