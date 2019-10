Amendoeira acolhe torneio solidário a favor da APEXA

Resort em Alcantarilha vai acolher um torneio solidário a favor da Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve (APEXA), a 30 de novembro. Não será, contudo, a única prova de apoio à comunidade, segundo revelam os responsáveis.

O Amendoeira Golfe Resort, em Alcantarilha, concelho de Silves vai acolher um torneio de solidariedade, a favor da Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve (APEXA), a 30 de novembro, às 9 horas.

Segundo explica o diretor geral Sérgio Duarte, «trata-se de uma instituição com um grande trabalho reconhecido na área da deficiência. Não nos devemos cingir ou limitar ao nosso papel corporativo e empresarial. Devemos sentir orgulho por conseguir retribuir algo à comunidade local. Por isso, estamos também a trabalhar com os Bombeiros de Silves para fazermos um torneio solidário em junho de 2020».

O torneio solidário «Golf4All – Golfe para todos» conta com o apoio da associação Europeia de Golfe Adaptado, e tem por objetivo «promover a inclusão e a igualdade de oportunidades de pessoas com deficiência no desporto».

O valor angariado será empregue na construção do primeiro jardim sensorial do Algarve.

O custo de participação é de 80 euros por pessoa e incluiu almoço e entrega de prémios.

As inscrições estão abertas via email ([email protected]) embora limitadas a 100 participantes.

Intervenção na comunidade

Por outro lado, os responsáveis do resort estão a apostar na captação de novos talentos locais através do Amendoeira Clube de Golfe.

Tiago Francisco, diretor de golfe e e presidente do clube conta que «a nossa escola está a suscitar o interesse na comunidade. Temos 20 miúdos, entre os 10 e os 18, um grupo misto. O nosso objetivo é colocar em competição uma equipa jovem, patrocinada por nós, até 2020». O clube tem hoje 70 sócios e ambiciona chegar aos 200 no prazo máximo de três anos.

Em termos de calendário, os responsáveis destacam duas provas emblemáticas.

«Vamos ter o Algarve Pro Tour em março de 2020. São três swings, três competições numa só, três dias em que profissionais de toda a Europa vêm competir aqui. Contará com muitos jogadores que estão no European Tour e no Challenge Tour. Depois disso, teremos o nosso torneio anual, o World Kids Golf», segundo avança Tiago Francisco ao «barlavento».

«Teremos ainda alguns eventos de parceiros importantes, que já vêm sendo históricos, como o Vila Vita Open. Esse é um dos torneios, a nível amador, muito exigente. Os jogadores estão habituados a um nível de competição mundial e utilizam os campos de Sir Nick Faldo, em todo o mundo», prevê o diretor.

A grande surpresa é que o Amendoeira poderá vir a acolher «um torneio do Faldo Series para infantis e juniores», inédito em Portugal.

Sérgio Duarte.

Setembro foi mês de recordes

Em setembro, o Amendoeira bateu o record de número de voltas num dia só. «Apesar dos tempos todos conturbados pelos quais passou, este resort sempre se manteve muito bem posicionado num mercado que é muito exigente e competitivo. O facto de não termos prejudicado a qualidade do serviço no golfe, conseguiu pôr o Amendoeira num patamar diferenciador, de excelência, para quem procura uma experiência premium», justifica Sérgio Duarte.

Após a aquisição do Amendoeira pelo grupo Kronos, em 2018, houve uma fase de adaptação. «Foi preciso ajustar as equipas e apurar a gestão para tudo funcionar da forma mais eficiente possível. Mas a partir daí, começámos a decidir para onde queremos ir. Temos uma série de investimentos planeados para os próximos dois anos. O golfe é muito importante e é o nosso produto estrela, mas temos também um Centro Desportivo de alta qualidade para equipas de primeira liga europeias» que será reforçado.

De acordo com Sérgio Duarte, «vamos aumentar o campo de futebol e implementar quatro campos de padel já em 2020. A nossa ideia é acolher competições internacionais, fazer parte do International Tennis Federation e receber torneios amadores. Vamos alterar o pavimento dos campos de ténis para resina acrílica, um piso mais rápido e mais desejado pelos tenistas e ter uma série de atividades associadas», explica.

«Gostava de criar aqui um conceito de uma microvila ou microaldeia, em que a pessoa saia do seu apartamento e à distância de cinco minutos a pé consiga chegar, por exemplo, ao nosso futuro Wellness Center, ou ao ginásio. Não tenho dúvidas que a Amendoeira vai passar a ser ainda mais referência desportiva», conclui Sérgio Duarte.