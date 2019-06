AMAL vai melhorar rede de transportes rodoviários do Algarve

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) acaba de lançar o Concurso Público Internacional para a Concessão de Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros.

Esta é a primeira Comunidade Intermunicipal do país a avançar com a transposição da diretiva comunitária. Está previsto um reforço da rede de transportes públicos na região, uma redefinição das carreiras e de horários existentes, havendo ainda espaço para duas grandes novidades.

Serão criadas novas linhas em locais que tenham mais de 40 habitantes sem paragem a 800 metros e um serviço de Aerobus que permitirá ligações entre alguns concelhos do Algarve e o Aeroporto de Faro.

O valor do concurso ronda os 85 milhões de euros para uma concessão de cinco anos, contemplando 98 linhas. O processo não representa qualquer custo para as autarquias, uma vez que os custos do serviço estarão todos concentrados no lado dos concorrentes.

As propostas podem ser apresentadas até ao dia 27 de agosto, e a AMAL terá assim condições para fazer cumprir a diretiva comunitária que estabelece o dia 3 de dezembro como data limite para concluir todo o processo.

Para Jorge Botelho, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, este é um projeto que representa «um avanço enorme para a região, com a criação de uma rede rodoviária intermunicipal mais eficiente e funcional. Uma rede mais amiga do ambiente e com ligações que melhor servem e facilitam o dia a dia das pessoas. Este é mais um compromisso da AMAL que está a ser cumprido».

Associada a este serviço, será apresentada uma nova imagem gráfica do Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros no Algarve.