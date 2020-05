AMAL entrega ao CHUA 20 ventiladores adquiridos pelos municípios

Mais 10 equipamentos semelhantes chegam brevemente.

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) vai entregar, amanhã, terça-feira, dia 26 de maio, às 15h00, 20 ventiladores invasivos ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

A entrega decorre no Hospital de Faro e conta com a presença dos autarcas algarvios. Estes ventiladores, modelo S1 100 Superstar, correspondem aos primeiros 20 dos 30 que foram adquiridos. Os restantes 10 deverão chegar ao nosso país no próximo voo da China para Portugal.

Recorde-se que as 16 Câmaras Municipais do Algarve transferiram para o Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (ABC) cerca de dois milhões de euros (1980000,00 euros) para a aquisição de equipamentos e materiais necessários às unidades hospitalares da região no combate à COVID-19.

Faziam parte da lista 30 ventiladores invasivos e material de proteção individual como máscaras, luvas e fatos.

O contributo da AMAL resultou de uma reunião que teve com a Administração Regional de Saúde do Algarve e com o CHUA, na qual manifestou a sua «disponibilidade para ajudar em tudo o que estivesse ao seu alcance para colmatar eventuais necessidades no combate à COVID-19».