AMAL congratula-se com a eleição da nova equipa para a CCDR Algarve

A Comunidade Intermunicipal do Algarve felicita a equipa que vai liderar os destinos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve nos próximos cinco anos.

O mandato dos dirigentes agora eleitos vai, por um lado, garantir a operacionalização da Estratégia ALGARVE 2030 e do Plano de Recuperação e Resiliência e, por outro, permitir o acompanhamento integral do processo negocial e da implementação do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027.

Perante os desafios que se avizinham, «a AMAL está disponível para colaborar com a CCDR Algarve em todas as questões que digam respeito à vida da região. Queremos ser ouvidos, participar e encontrar soluções, em conjunto, para os inúmeros desafios que o Algarve está a atravessar», refere o presidente da AMAL, António Miguel Pina.

Como já é público, José Apolinário, ex-secretário de Estado das Pescas e antigo membro do Parlamento Europeu, foi eleito presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) por um colégio eleitoral composto pelos membros das Assembleias e das Câmaras Municipais da região.

O vice-presidente, José Pacheco, foi eleito pelo colégio eleitoral formado pelos presidentes de Câmara do Algarve.

Outro vice-presidente será oportunamente nomeado pelo Governo, nos termos das últimas alterações efetuadas na Lei Orgânica das CCDR (DL nº 228/2012 de 25 de outubro).

A AMAL deixa uma palavra de agradecimento a Francisco Serra, presidente ainda em funções da CCDR Algarve, felicitando-o por todo o trabalho que desempenhou no exercício do cargo.

Trabalho este em estreita colaboração com os municípios da região e sempre com o foco no desenvolvimento do Algarve e na defesa dos interesses da nossa população.