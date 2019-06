Altice Portugal fornece 1440 tablets aos agrupamentos escolares de Olhão

Oito meses depois de ter estado em Faro e Olhão, a Altice Portugal regressa ao Algarve amanhã, quinta-feira, dia 27 de junho, com mais investimento, mais responsabilidade social e parcerias com o tecido cultural.

Em outubro de 2018 foi lançado o desafio a Olhão de ser um município-piloto para a desmaterialização do processo educativo.

Na altura foi lançada a «primeira pedra» deste projeto com a disponibilização de equipamentos tablets a quatro agrupamentos escolares com aulas digitais e recursos da LeYa.

Agora, a Altice Portugal vai fornecer 1440 tablets, com respetivas capas e licenças de software de segurança e Escola Virtual da Porto Editora para os alunos do 4º ano, 7º ano e 10º ano, com licença de um ano letivo, incluindo formação para professores.

A assinatura do protocolo de desmaterialização do processo letivo terá lugar às 10h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Olhão, na presença de Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, João Sousa, administrador com o pelouro do Segmento Empresarial da Altice Portugal, e do autarca António Miguel Pina.

Em declarações exclusivas ao «barlavento», Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal afirma que «é com enorme orgulho e é claramente um privilégio regressar agora, passados estes oito meses, ao Algarve para fechar o projeto de desmaterialização do processo letivo com a Câmara Municipal de Olhão».

«Com o crescimento da era tecnológica, as crianças e jovens de hoje precisam de estar preparados para os desafios do futuro, para a tecnologia do presente e para isso precisam de ter acesso a redes rápidas e de alto débito, e acesso a este tipo de equipamentos que serão, claramente, o futuro das salas de aula. Para a Altice Portugal é essencial apostar na modernização de ferramentas de ensino para garantir um melhor futuro para estes alunos».

«A Câmara Municipal de Olhão ao proporcionar a transformação digital na educação marca a diferença e demonstra claramente um compromisso com o sucesso escolar do seu público mais jovem e com o futuro do seu município e das suas gentes», sublinha Alexandre Fonseca.

Também em declarações exclusivas ao «barlavento», o autarca olhanense António Miguel Pina explica que «a Altice Portugal traz-nos a digitalização da educação. Queremos proporcionar o melhor aos nossos jovens, para que se possam posicionar nas novas tecnologias, e esta parceria é muito importante».

«Queremos preparar os olhanenses para o dia de amanhã, começando hoje. Iniciei funções querendo criar neste concelho melhores e maiores oportunidades para todos, principalmente, nas classes etárias mais jovens. Não desisto deste desígnio e quero associar o município aos jovens para, em conjunto, vencermos as adversidades deste novo mundo global. O município está a fazer a sua parte. Estes tablets vão certamente marcar o futuro destes jovens e o futuro do ensino neste concelho», remata o presidente da Câmara Municipal de Olhão.

Mais tarde, às 12h00, na Praça Dom Francisco Gomes, em Faro, no âmbito do projeto de reabilitação de cabines telefónicas antigas, a Câmara Municipal de Faro e a Altice Portugal, através da Fundação Altice, vão inaugurar uma cabine de leitura.

O objetivo é valorizar assim, uma vez mais, a leitura como direito humano e condição do livre exercício da cidadania cultural, democratizando o acesso ao livro.

O Festival F, que decorre de 5 a 7 de setembro em Faro, anunciará esta quinta-feira a parceria com a Altice Portugal para a edição deste ano do festival. A empresa de telecomunicações será, pela primeira vez, patrocinadora e parceira tecnológica do festival, que conta já com quatro edições.

Será às 13 horas no Restaurante «Faz Gostos», na presença de Alexandre Fonseca, João Sousa, Rogério Bacalhau, e da Diretora de Marketing de Comunicação das marcas do segmento de consumo da Altice Portugal, Luiza Galindo.