Após 10 anos sem editar, os Marenostrum, banda de Santa Luzia, apresentam um novo disco cujas sonoridades mostram bem o mais genuíno talento musical algarvio.

Em Santa Luzia, a vila piscatória e agora também turística que viu nascer e crescer Zé Francisco (José Francisco Vieira), músico, cantautor e timoneiro da banda algarvia Marenostrum, existe a Rua do Peixe Frito.

Francisco (José Francisco Vieira).

Não admira, portanto, que dê nome ao novíssimo CD deste coletivo, apresentado ao vivo em Tavira, ao final da tarde de domingo, 8 de setembro.

Em declarações ao «barlavento», Zé Francisco explicou que o título pretendeu imortalizar uma rua da sua terra natal, onde o convívio foi sempre o prato mais forte.

A letra do tema, escrita pelo próprio, confirma-o. Na rua do peixe frito havia lá boa gente. (…) Havia uma porta aberta e um prato de milho quente. (…) Havia poesia a mais na maneira como viviam…

O espetáculo, integrado no programa da VII Feira da Dieta Mediterrânica, teve lugar num pequeno palco instalado no Jardim do Coreto, que acabou por ser demasiado pequeno para todos os que se deixaram contagiar pela imensa energia que os Marenostrum libertaram.

Nem os turistas ficaram indiferentes e muitos foram os que queriam levar consigo o novo disco, infelizmente ainda indisponível para venda ao público.

A banda, constituída agora pelos históricos Paulo Machado e Janaca (João Vieira), e atualmente também por João Frade e Lino Guerreiro, para além do próprio Zé Francisco, mostrou-se satisfeita com o enorme acolhimento do público, naquele que foi o segundo espetáculo de apresentação da «Rua do Peixe Frito», o primeiro no Algarve.

Isto porque o disco já tinha sido apresentado a 6 de setembro, na Festa do Avante, no Seixal. «Fomos lá recebidos com imenso entusiasmo, mas tocar aqui no Algarve é fantástico!», exclamou Zé Francisco.

O novo trabalho, editado pela Alain Vachier Music Editions (AVM), deverá ser colocado à venda em breve. Entretanto, os Marenostrum estão agora a preparar uma tournée de apresentação deste novo trabalho, que vai percorrer Portugal.

«Rua do Peixe Frito» é um esplêndido culminar da carreira da banda algarvia que atingiu já uma grande maturidade criativa, e é talvez o melhor registo dos Marenostrum. Sucede a «Arraia Miúda» (2009), «Almadrava» (2005) e «Estoy em Santa» (2001).