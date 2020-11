Algarve reeleito melhor destino de praia da Europa

Algarve volta a ser o melhor destino de praia da Europa em 2020. Região alcança esta distinção pela sétima vez e mantém o recorde de nomeações.

O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o «Melhor Destino de Praia da Europa», na edição de 2020 dos World Travel Awards.

Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a preferência dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente, participam nesta iniciativa e votam para premiar a melhor oferta turística a nível global.

Para além do valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais vezes ganhou este galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do Algarve considera que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial.

«Num ano tão atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de viajantes de todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a qualidade das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um destino seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção da saúde pública», afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

De recordar que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, garantindo todas as condições de segurança.

«Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos turistas tem sido a nossa prioridade, desde o início da pandemia», explica João Fernandes.

«Houve uma grande mobilização e um esforço conjunto de toda a região nesse sentido, o que se revelou essencial para consolidar esta imagem de Melhor destino de Praia Europeu. Receber esta distinção internacional vem validar todo esse trabalho e provar que o Algarve é capaz de se adaptar às novas circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a autenticidade das experiências que aqui podem ser vividas pelos nossos turistas».

A beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e a oferta de condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar são algumas das características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias.

A estes, juntam-se outros fortes argumentos como a existência de 87 praias de bandeira azul; a sinalização de 48 praias com as acessibilidades necessárias para pessoas com mobilidade condicionada; a implementação de boas práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses locais ou ainda a disponibilização de um conjunto de infraestruturas e serviços de apoio de qualidade reconhecida.

É com base na conjugação de todos estes atributos, que o Algarve tem vindo a ser distinguido, ao longo dos últimos anos, como «Melhor Destino de Praia da Europa».

Este é um posicionamento que tem permitido ao Turismo do Algarve capitalizar a aposta que tem vindo a fazer, quer ao nível da fidelização de mercados estratégicos prioritários, como da diversificação de outros mercados.

«Junto de todos aqueles que nos visitam para conhecer as nossas praias excecionais, procuramos depois promover uma oferta rica e diversificada – que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao turismo de natureza, à cultura e à gastronomia da região», conclui João Fernandes.