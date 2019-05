Algarve pode «continuar a subir» no ranking das regiões considera António Covas

António Covas, professor catedrático e especialista em assuntos europeus, tem um novo livro. Em entrevista ao «barlavento», sintetiza os pontos-chave da obra «A Crítica da Razão Europeia. Uma breve história do futuro».

barlavento: Chamou ao seu novo livro «A Crítica da Razão Europeia. Uma breve história do futuro». Pode explicar, de forma simples, de que trata?

António Covas: O livro está dividido em 12 capítulos. Contém 10 teses que falam sobre momentos críticos da União Europeia. Foram escritos em seis meses e são publicados, tal e qual saíram no jornal online «Observador». No fundo, podem funcionar como uma espécie de agenda ou de roteiro. Os candidatos a deputados ao Parlamento Europeu estão à vontade para usufruírem do que escrevi.

Há quem ache que a Europa vive uma fase crítica. Concorda?

Sim, por uma razão muito simples. Os antigos partidos, com muito peso ideológico, desapareceram em muitos países. Não há partidos social-democratas, não há partidos democratas cristãos, e até os partidos socialistas estão a encolher. Houve uma pulverização do espectro, que é explicada facilmente. Os movimentos sociais, como o Movimento dos Indignados, não entraram para os partidos clássicos convencionais, mas sim para outros mais pequenos, os chamados partidos de protesto. São esses que estão hoje a causar muitas dificuldades à União Europeia.

Há cinco objetivos para o próximo quadro 2030. Qual é, na sua opinião, o mais importante?

Há um problema com a descarbonização da economia, porque não podemos ser mais papistas que o Papa. Se não formos sensatos, acabamos por sair prejudicados. Pomos uma flor na lapela, deixamos de emitir CO2 e depois estaremos aflitos com a produção nacional que deixou de se fazer. É preciso muito cuidado. Para o Algarve, o objetivo mais importante é a diversificação da base económica. O problema mais sério para a nossa região é a questão da água. Se houver uma seca prolongada, podemos ter faltas graves. À semelhança do que acontece em Espanha, teremos que fazer, mais tarde ou mais cedo, com que a barragem do Alqueva seja a fonte-mãe quer do Alentejo, quer do Algarve. Temos, em primeiro lugar, de fazer o transvase dessa barragem, através do Rio Guadiana. E em segundo, de tratar da dessalinização.

Há pouco referiu-se a «nuvens negras que pairam sobre o projeto europeu e em relação às quais o Brexit é apenas mais um sinal». Devemos estar preocupados?

O Brexit pode ser um sinal de alguma coisa que começa. Fico com a sensação amarga, que é o princípio de alguma coisa. Não sei bem o que é, nem quero pintar o quadro muito cinzento, mas é algo muito negativo no processo da construção europeia. Pode-se metaforizar que o Reino Unido, a França e a Alemanha são os três pedais do automóvel. O Reino Unido tem a contenção suficiente para travar aquilo que os franceses e os alemães fazem. É um país que está fora, na sua ilha, olha para o continente de longe e possui um poder moderador, muito importante. Agora, ficamos nas mãos do diretório franco-alemão. Precisamos de um terceiro elemento para completar o tripé. Quanto ao Algarve, nos primeiros dois ou três anos, acredito que a região sofra com alguma perturbação, mas depois voltará ao normal, dependendo de um futuro acordo. É a minha convicção. Mesmo que reduza o número de turistas britânicos, eles vão reaparecer pelo lado francês, italiano, entre outros.

Escreveu que «de nada serve erguer a legitimidade do projeto europeu se a União Europeia não for capaz de criar um regime de governação política transparente, acessível, compreensível». Será isso possível?

Já escrevi isso várias vezes. A União Europeia é um objeto politicamente não identificado e portanto, não podemos dizer que o modelo de governação de um país possa ser aplicado na Europa. Apesar de tudo, há a hipótese de um cenário viável que não tem grandes custos. A maioria dos parlamentos nos países europeus tem duas câmaras, uma alta e uma baixa, como é o caso do Reino Unido. O Parlamento Europeu também podia ter duas câmaras, uma era a atual, com mais de 700 deputados, a câmara baixa. Já a câmara alta seria o Conselho Europeu, que reúne os Presidentes da República e os Primeiros-Ministros. Isso seria uma simplificação do sistema.

Como perspetiva o pós-Europa, quando as regiões em phasing out deixarem de ter fundos europeus?

Depende, se saem ricas, ou pobres. Há até um paradoxo. Nós queremos enriquecer, mas queremos receber os fundos à mesma. Eu até julgava que era de bom tom enriquecermos e nunca mais precisarmos de fundos europeus. Mas não. Queremos as duas coisas. Queremos ter um PIB per capita mais alto, mas também queremos ter os fundos. Nesse aspeto, até dizem que os espanhóis são muito hábeis a fazer indicadores. A Andaluzia é uma região, supostamente, subdesenvolvida. Em relação ao Algarve, basta olhar para Sevilha e está tudo dito. Há um paradoxo que é de difícil interpretação. Isto é política pura. Eu gosto de ser rico, mas de ser pobre ao mesmo tempo. Sou rico, mas digo que sou pobre para poder receber. A minha perspetiva é que o Algarve tem todas as condições, se não houver nenhum acontecimento fortuito, de continuar a subir no ranking das regiões. Não vou dizer que o Algarve é uma região rica, mas somos significativos e isso é bom. É sinal que somos inteligentes e que conseguimos sair da situação em que estamos. Não podemos ser pobres toda a vida.

A Europa mudou Portugal. E nós mudámos também, ou melhor, mudamos alguma coisa na Europa?

Claro. Nós somos, simultaneamente atlânticos, africanos e mediterrânicos. Esse é o nosso principal ativo. Ainda por cima, agora há um dado novo, que espero que corra tudo bem, que é o alargamento da nossa Zona Económica Exclusiva. Pedimos (à ONU) para o mar português ser alargado e, a verdade, é que teremos muito mais mar do que terra. Será um grande trunfo. É como se, de certa forma, voltássemos aos Descobrimentos. É um ativo riquíssimo e muito valioso que temos de aproveitar.