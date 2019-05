Algarve Design Meeting volta a mostrar talentos da indústria criativa em Faro

A cidade de Faro converte-se novamente na «capital internacional do design» com o Algarve Design Meeting, onde entre os dias 21 e 25 de maio, na Fábrica da Cerveja, instituições, empresas, professores, investigadores, profissionais e o público em geral podem ter contacto com vários projetos e talentos existentes neste sector das indústrias criativas, fomentando o conhecimento entre os diferentes coletivos da nossa sociedade

A par de todas as atividades previstas entre estes dias, o Algarve Design Meeting (ADM) irá novamente apresentar, na fachada da Igreja da Sé, em Faro, no dia 25 de Maio, às 22 horas, o Festival de Videomapping, onde irão ser projetados trabalhos experimentais de alunos de várias Universidades nacionais e internacionais: Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve (ESEC-UAlg), Universidade de Tomas Bata, na República Checa, Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Escola Superior de Artes e Design (ESAD) de Matosinhos e Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.

Será ainda dada continuidade aos Prémios de Design do Algarve, distinguindo os melhores projetos profissionais na área do design nas áreas da comunicação, interiores e produto, realizados e implementados em Portugal ao longo do ano de 2018. Os prémios têm como objetivo o reconhecimento do trabalho dos designers, assim como dar visibilidade ao sector criativo, para valorizar a sua qualidade.

Para além de todas estas atividades, neste ano surge mais um projeto iniciado pelo Curso de Design de Comunicação da ESEC-UAlg, em parceria com a União das Freguesias de Faro. O projeto Montra, inserido na programação do Algarve Design Meeting, e que pretende contribuir para a promoção e revitalização da zona comercial da Baixa de Faro através de intervenções de design multidisciplinar nas montras de espaços comerciais específicos.

Tudo isto «estimulando a criatividade, a inovação e o conhecimento dos alunos do curso de Licenciatura em Design de Comunicação da ESEC-UAlg, explorando novos conceitos, linguagens e materiais que potenciem e promovam o comércio da Baixa de Faro».

A AND – Associação Nacional de Designers e a Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve (ESEC – Ualg), em parceria com a Câmara Municipal de Faro, têm organizado anualmente, desde 2011, o Algarve Design Meeting (ADM), divulgando o design português e internacional e potenciando a ligação entre designers, empresas, academia, a indústria e a sociedade.

Ao longo destas edições o ADM ganhou notoriedade internacional, tendo já concretizado mais de 90 exposições, 40 workshops, 8 conferências (com mais de 130 oradores nacionais e internacionais), 50 Lojas pop-up, 5 Festivais de Videomapping, 4 sessões de cinema ao ar livre, além dos muitos visitantes.

Segundo a organização, «o Algarve Design Meeting continua a promover o design como uma área de inovação e intervenção estratégica, fundamental para o desenvolvimento social, cultural e económico em Portugal».

«Este é um trabalho de continuidade, que se tem tornado uma referência na disseminação e promoção do design, da Universidade do Algarve e da cidade de Faro, e que tem também como missão afirmar a região sul do país no mapa dos grandes eventos internacionais na área das indústrias criativas», concluem os organizadores.