Algarve cresce como destino de eleição para casamentos

A região já faz sucesso entre os noivos do Reino Unido e da Irlanda, sendo que o Brasil e os EUA surgem como os mercados com maior potencial de crescimento, de acordo com informação recolhida junto de membros da Associação Turismo do Algarve.

Britânicos e irlandeses são os que mais escolhem a região para dizer o «sim» das juras de amor. O clima e as praias são algumas das mais-valias que conquistam os noivos, e face a este contexto, a Associação Turismo do Algarve (ATA), organismo responsável pela promoção turística deste destino junto dos mercados externos, tem vindo a intensificar a sua aposta no produto «Casamentos». Além disso, a relação qualidade-preço interessante torna o Algarve um destino competitivo, face algumas regiões italianas e espanholas concorrentes.

Para além deste ano ter já marcado presença no Amour Forum, o principal evento europeu da indústria dos casamentos, que teve lugar em Viena, no passado mês de fevereiro, a ATA tem vindo a promover visitas à região de wedding planners e outros operadores internacionais que trabalham este segmento, com vista a que estes possam acrescentar o Algarve ao seu portefólio de destinos.

Paralelamente, a ATA acabou de lançar no seu site um conjunto de conteúdos específicos sobre o produto «Casamentos», que se junta assim à restante oferta turística promovida nessa plataforma.

Este tipo de eventos contribui para o combate à sazonalidade, dada a procura que o destino regista, ao longo de todo o ano, não só para a realização de casamentos, mas também de outras celebrações dentro da mesma temática, como a renovação de votos ou a comemoração de 25 e 50 anos de matrimónio.

Em nota de imprensa, João Fernandes, presidente da ATA, considera que «os casamentos e outras celebrações neste âmbito são segmentos com um enorme potencial para o Algarve», explicando que «a região reúne um conjunto de atrativos que fazem dela um local de eleição para casar. A começar pelo clima e pelos cenários que proporciona: a possibilidade de realizar casamentos na praia ou em ambientes exteriores é cada vez mais apreciada. À multiplicidade de ambientes e às infraestruturas de excelência que o destino oferece, junta-se ainda a existência de todos os serviços e de profissionais especializados necessários para a organização do evento, o que permite dar resposta a todo o tipo de desafios».

O dirigente da associação turística acrescenta que «a oferta da região não se esgota na disponibilização de um local para realizar a cerimónia. O Algarve é capaz de oferecer toda uma experiência em torno do evento, que pode passar pela descoberta da gastronomia local, pela prática de atividades diversas durante a estadia – desde o golfe, aos desportos náuticos, passeios de bicicleta ou visitas culturais –, o que faz com o momento se torne memorável não só para os noivos mas também para todos os convidados».

João Fernandes conclui, defendendo que «esta aposta que a ATA está a fazer na captação de casamentos internacionais é estratégica, na medida em que nos permite promover a região e todos os seus produtos, de forma complementar, junto de grupos (compostos pelos noivos, famílias e convidados) que, durante a sua estadia, estão predispostos a conhecer e a viver experiências autênticas»