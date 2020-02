Albufeira tem 400 mil euros para o Orçamento Participativo de 2021

Verba será distribuída equitativamente por todas as freguesias do concelho.

O município de Albufeira aprovou, na última sessão camarária, a verba destinada à execução de projetos no âmbito do Orçamento Participativo (OP) para 2021, bem como o tema, normas de implementação e cronograma de ações.

Para esta sétima edição do projeto, foi definida uma verba de 400 mil euros, que pelo segundo ano consecutivo irá ser distribuída equitativamente pelas quatro freguesias do concelho, com vista a ser aplicada, à semelhança da edição de 2020, na valorização dos espaços públicos.

As sessões públicas de participação e recolha de propostas vão decorrer nas quatro freguesias do concelho, de acordo com a seguinte calendarização: Paderne – dia 11 de março (quarta-feira), às 18h30 no Salão da Junta de Freguesia; Albufeira e Olhos de Água – dia 13 de março (sexta-feira), às 20h30, na Escola Secundária de Albufeira; Ferreiras – dia 18 de março (quarta-feira), às 20h30, na Escola EB 2,3 de Ferreiras e na Guia, no dia 20 de março (sexta-feira), às 20h30, na Escola EB 2,3 da Guia.

Ana Pífaro, vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira, responsável pelo pelouro da Cidadania e Orçamento Participativo, sublinha que o OP de Albufeira é um processo «que se consolidou nas últimas edições através do aumento de propostas apresentadas».

A autarca justifica a sua afirmação com o número de propostas apresentadas ao longo das seis edições, «num total de 236, das quais onze resultaram em projetos, cinco dos quais já estão ao dispor da população» e apela «à participação de todos nas sessões públicas de recolha de propostas», que têm início no próximo mês de março.

Recorde-se que o OP é um processo que tem por objetivos promover uma cidadania ativa, responsável e informada, envolvendo os cidadãos nas decisões sobre a afetação de recursos às políticas municipais, aumentar a transparência e o controlo no âmbito da gestão autárquica, fomentar a coesão e solidariedade territorial e intergeracional e identificar e dar resposta às reais necessidades e aspirações da população.

Para a obtenção de mais informação pode ser consultado o portal do Orçamento Participativo, aqui.