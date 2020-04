Albufeira sensibiliza comunidade estrangeira para prevenir COVID-19

Executivo e equipas abordaram cidadãos estrangeiros com informação em diversas línguas.

A Câmara Municipal de Albufeira, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, está a reforçar as ações de rua junto de populações estrangeiras residentes na cidade, adaptando a comunicação às mais diferentes línguas e comunidades, incluindo cidadãos oriundos de países como o Reino Unido, Holanda e Ucrânia, mas também Índia, Nepal ou Paquistão, entre outros.

Em Albufeira, a população estrangeira com estatuto legal de residente representa cerca de 30 por cento dos residentes e, nesse sentido, o município esteve nas ruas e nas lojas e restaurantes destes cidadãos.

Para além da informação escrita sobre cuidados a ter e contactos a encetar em caso de necessidade, a autarquia «tem aproveitado para dialogar com estas pessoas e averiguar das suas necessidades nesta fase de pandemia».

Na referida ação, as equipas e o executivo fizeram-se acompanhar por uma carrinha com mensagens sonoras, nas diversas línguas, onde para além de sensibilizar as pessoas para os cuidados com a saúde, também alertava para a necessidade de não abandonarem os animais.

José Carlos Rolo, edil de Albufeira, refere que «este tipo de ações é fundamental para sensibilizar aqueles que andam na rua, a cumprirem o atual contexto que vivemos».

O autarca deixa ainda um elogio para «as comunidades estrangeiras que cá residem, que são muito cordiais e são trabalhadores na maioria, cidadãos que abrem os seus negócios e têm os filhos na escola».

O presidente da cidade salienta que «as dificuldades de arrendamento de casa em Albufeira são um problema para estes cidadãos mas, regra geral, estão integrados e têm condições para projetarem o seu futuro. De resto, somos só uma comunidade e devemos em conjunto, respeitar as regras que decorrem do Estado de Emergência Nacional».