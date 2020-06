Águas do Algarve avança com construção de novo reservatório em Lagos

Águas do Algarve abre concurso público com um preço base de 3,2 milhões de euros para a construção de um novo reservatório em Lagos.

A empresa Águas do Algarve anunciou hoje, quinta-feira, 4 de junho, a abertura de um contrato público de empreitada de obras públicas, publicado em Diário da República, para a construção de um reservatório, composto por duas células com 5000 metros cúbicos (m3) cada, e o desvio de um troço de conduta de adução ao Reservatório RXVI, que se encontra instalado na área destinada à implantação do novo reservatório.

O concurso inclui a execução de todos os trabalhos de construção definidos no Caderno de Encargos.

O local da execução do contrato é no concelho de Lagos.



O Prazo de Execução é de 300 dias a contar da data da celebração do Contrato.



O preço base do procedimento é de 3255800,00 euros (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos euros).

O anúncio foi enviado para publicação no Diário da República no dia 1 de junho de 2020.



O prazo para entrega de propostas é de 20 dias a contar da data de envio do anúncio. Logo, a data limite de entrega das propostas é 22 de junho de 2020.



Há vários documentos a poderem ser consultados pelos interessados na candidatura, nomeadamente o anúncio e o programa de procedimento bem como todas as peças do mesmo.



Todas estas informações detalhadas estão integralmente disponíveis na Plataforma Eletrónica de Contratação Pública AcinGov. A apresentação das propostas deve ser feita também através da mesma plataforma.