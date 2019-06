Adega do Cantor é «Melhor vinho do Algarve» no 12º concurso da CVA

O rótulo Vida Nova Reserva IGP Algarve Tinto 2015» da Adega do Cantor, Sociedade de Vitivinicultura, ganhou a Grande Medalha de Ouro «Melhor Vinho do Algarve» na 12ª edição do concurso da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA).

A 12ª edição do Concurso de Vinhos do Algarve, organizado pela Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), decorreu no domingo, dia 9 de junho, no Centro Cultural de Lagos.



A presente edição contou com a parceria do município de Lagos e organização técnica da Associação Escanções de Portugal (AEP). No total, foram provados 111 Vinhos do Algarve, entre brancos, rosés e tintos.

Os 20 jurados presentes, bem como a direção da Associação de Escanções de Portugal, destacaram a evolução dos néctares algarvios, cuja «elevada qualidade» contribuiu para a atribuição de 12 Medalhas de Ouro e 20 e Medalhas de Prata, não tendo existido Medalhas de Bronze.

Cor, limpidez, aroma, persistência e intensidade são algumas das caraterísticas apreciadas pelo júri.

Ao «barlavento», Sara Silva, presidente da CVA, manifestou-se satisfeita com a forma como a prova decorreu.

«Foi um sucesso. Atingimos um número recorde de vinhos a concurso, 111 amostras e tivemos a adesão de novos produtores. Por este facto gostaria de expressar o meu agradecimento a todos os participantes».

A dirigente da CVA felicita ainda a Adega do Cantor, em Albufeira, pela Grande Medalha de Ouro atribuída ao «Vida Nova Reserva IGP Algarve Tinto 2015».

«Quero deixar uma palavra de agradecimento aos nossos parceiros, ao município de Lagos e à AEP, cuja colaboração foi essencial na realização do concurso», remata.

A cerimónia de entrega dos prémios do 12º Concurso de Vinhos do Algarve está agendada para sexta-feira, dia 12 de julho, no Centro Cultural de Lagos.

A lista completa dos resultados pode ser descarregada aqui.

Resultados do 12º Concurso de Vinhos do Algarve

Grande Medalha de Ouro «Melhor Vinho do Algarve»

• Vida Nova Reserva IGP Algarve Tinto 2015 Adega do Cantor – Sociedade de Vitivinicultura, Lda

Medalha de OURO

• Esquerdino Colheita Selecionada IGP Algarve Tinto 2018 Mosqueira Agrícola – Quinta do Canhoto, Lda

• Foral de Portimão IGP Algarve Rosado 2018 A.A.C, Lda

• Marquês dos Vales Syrah & Viognier IGP Algarve Tinto 2017 Quinta dos Vales – Agricultura e Turismo, Lda

• Marquês dos Vales Grace Verdelho IGP Algarve Branco 2018 Quinta dos Vales – Agricultura e Turismo, Lda

• Marquês dos Vales Grande Escolha IGP Algarve Tinto 2015 Quinta dos Vales – Agricultura e Turismo, Lda

• MDS Touriga Nacional/Syrah IGP Algarve Tinto 2016 Soc. Agro-Turistica Monte dos Salicos

• Monte das Laranjeiras Touriga Nacional IGP Algarve Tinto 2017 Torre da Penina Produção e Exportação de Vinhos S.A.

• Paxá Premium IGP Algarve Rosé 2018 Paxá Wines, Lda

• Quinta da Tôr Aragonês IGP Algarve Tinto 2016 TURINOX – Soc. Ind. e Comercial de Equipamentos Hoteleiros, Lda

• Quinta da Tôr Reserva IGP Algarve Tinto 2015 TURINOX – Soc. Ind. e Comercial de Equipamentos Hoteleiros, Lda

• Quinta da Tôr Reserva Touriga Nacional IGP Algarve Tinto 2016 TURINOX – Soc. Ind. e Comercial de Equipamentos Hoteleiros, Lda

• Vida Nova IGP Algarve Rosé 2018 Adega do Cantor – Sociedade de Vitivinicultura, Lda

Medalha de PRATA

• Al-Ria Cabernet Sauvignon IGP Algarve Tinto 2017 Casa Santos Lima

• Barrocal IGP Algarve Branco 2018 Casa Santos Lima

• Barranco Longo IGP Algarve Rosé 2018 QBL, Unipessoal, Lda

• Barranco Longo Reserva Cabernet Sauvignon IGP Algarve Tinto 2013 QBL, Unipessoal, Lda

• Barranco Longo Grande Escolha IGP Algarve Branco 2018 QBL, Unipessoal, Lda

• Borges da Silva IGP Algarve Tinto 2015 Agrolares, Lda

• Cabrita IGP Algarve Rosé 2018 José Manuel Cabrita

• Herdade Barranco do Vale IGP Algarve Tinto Reserva 2017 Herdade Barranco do Vale, Unipessoal, Lda

• Herdade Barranco do Vale IGP Algarve Branco 2018 Herdade Barranco do Vale, Unipessoal, Lda

• João Clara Negra-Mole IGP Algarve Tinto 2016 Essential Passion, Lda

• Lacóbriga IGP Algarve Branco 2017 Soc. Agr. Herdade dos Seromenhos, Lda

• Marchalégua IGP Algarve Tinto 2014 Agrolares, Lda

• Marques dos Vales Grace Touriga Nacional IGP Algarve Tinto 2016 Quinta dos Vales – Agricultura e Turismo, Lda

• Marques dos Vales Duo IGP Algarve Branco 2018 Quinta dos Vales – Agricultura e Turismo, Lda

• Morgado do Quintão IGP Algarve Palhete 2018 Morgado do Quintão Investimentos Unipessoal, Lda

• Morgado do Quintão Clarete Negra-Mole IGP Algarve Tinto 2017 Morgado do Quintão Investimentos Unipessoal, Lda

• MDS Seleção IGP Algarve Branco 2018 Soc. Agro-Turistica Monte dos Salicos

• Odelouca IGP Algarve Tinto 2017 Patrick Agostini, Lda

• Quinta do Barradas Reserva IGP Algarve Tinto 2016 Rotas Seculares

• Talabira do Algarve Premium IGP Algarve Tinto 2018 Casa Santos Lima