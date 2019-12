Trânsito continua cortado. GNR ainda está no local.

Um grande acidente de viação envolveu quatro viaturas na Via do Infante (A22), junto ao nó de Boliqueime, esta tarde, do qual resultam três vítimas mortais, dois feridos graves e cinco ligeiros, segundo confirmou ao «barlavento» fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Segundo a mesma fonte, as vítimas mortais são duas mulheres, de 60 e 35 anos, e um menino de cerca de 10 anos.

Os dois feridos graves, uma criança de 2 anos e um homem de 64, foram transportados para o hospital de Faro.

A colisão entre as quatro viaturas causou ainda seis feridos ligeiros, quatro do sexo masculino – dois homens de 53 e 28 anos, um menino de 4 anos e um bebé de 9 meses – e ainda uma mulher de 25 anos, que foram também transportados para a unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA).

O acidente, que ocorreu às 15h43, obrigou ao corte da autoestrada junto ao nó de Boliqueime, no sentido entre Lagos e Faro.

Ainda de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, estiveram no local 35 operacionais dos Bombeiros, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Cruz Vermelha por 17 veículos de socorro.