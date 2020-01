A cerimónia de receção aos novos médicos internos decorreu na quinta-feira, dia 2 de janeiro, numa sessão em simultâneo nos hospitais de Faro e de Portimão.

Na cerimónia de boas-vindas estiveram presentes os 90 internos da Formação Geral e os 46 médicos da Formação Especializada.

Em representação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), a vogal executiva Helena Leitão e o diretor clínico Mahomede Americano realçaram a crescente qualidade dos programas de formação para os jovens internos, destacando o trabalho desenvolvido pelas especialidades clínicas, pelos seus tutores e pela direção do Internato Médico, bem como pela forte ligação da instituição ao mundo universitário, nomeadamente ao Curso de Medicina da Universidade do Algarve através do consórcio entre ambas as intuições, que deu origem ao Algarve Biomedical Center.

Também o presidente da Administração Regional de Saúde, Paulo Morgado, marcou presença destacando a comprovada experiência de ambas as unidades hospitalares na formação de internos, os quais optam pelos hospitais públicos do Algarve para realizarem a sua formação, seja ela de âmbito geral ou especializada.

Para além de vários diretores de serviço, estiveram ainda presentes na sessão os representantes da Direção do Internato Médico, nomeadamente a sua diretora, Ana Camacho, bem como os adjuntos Nuno Vieira e Ana Paula Fidalgo.

No âmbito da Formação Especializada, e numa aposta na idoneidade formativa das especialidades os médicos internos foram colocados nas unidades de Faro e Portimão nas seguintes especialidades: Anestesiologia (2), Cardiologia (1), Cirurgia Geral (3), Doenças Infeciosas (1), Gastrenterologia (2), Ginecologia/Obstetrícia (3), Medicina Física e Reabilitação (2), Medicina Intensiva (4), Medicina Interna (10), Nefrologia (1), Neurocirurgia (1), Oncologia Médica (2), Patologia Clínica (2), Pediatria (3), Pneumologia (1), Psiquiatria (5), Radiologia (1), Reumatologia (1), Urologia (1).

No que respeita à Formação Geral, por forma a aprofundar os seus conhecimentos em diversos contextos clínicos, os internos vão desenvolver a sua formação, de forma tutelada, em diferentes especialidades e serviços nas unidades hospitalares de Faro e Portimão e ainda nos Centros de Saúde da região.