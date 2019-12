XIX Circuito Cidade de Lagos em Atletismo já está a pontuar

Ao longo dos próximos meses, as provas irão passar por locais como Barão de São João, Odiáxere, Luz e Bensafrim.

O Grande Prémio de Corta Mato da Junta de Freguesia de São Gonçalo, primeira prova pontuável do «XIX Circuito Cidade de Lagos em Atletismo» que o município de Lagos organiza, uma vez mais, com o objetivo de ligar as várias provas de atletismo que se realizam no concelho, fidelizar a participação de atletas e clubes e promover o salutar convívio desportivo, realizou-se, no dia 17 de novembro.

Neste circuito poderão podem participar atletas federados ou não federados, de ambos os sexos e de qualquer nacionalidade, distribuídos por vários escalões etários.



Das sete provas que compõem o circuito, seis serão pontuáveis, e irão realizar-se em todas as freguesias do concelho.



A prova extra e final de encerramento do circuito está marcada para o dia 2 de agosto de 2020, na baía de Lagos, onde serão entregues os prémios.



Ao longo dos próximos meses, as provas irão passar por locais como Barão de São João, Odiáxere, Luz e Bensafrim.



Para os interessados em participar nas provas ou apenas assistir a este espetáculo desportivo, aqui fica o respetivo calendário:

25.º Corta-Mato de Barão de São João

2 de fevereiro 2020

Local: Mata nacional de Barão de São João

Organização: União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João

Apoio: Câmara Municipal de Lagos

18.º Grande Prémio de Atletismo de Odiáxere

8 de março de 2020

Local: Vila de Odiáxere

Organização: Junta de Freguesia de Odiáxere

Apoio: Câmara Municipal de Lagos

19.ª Milha «Carlos Cabral» do Clube de Futebol Esperança de Lagos

19 de abril de 2020

Local: Pista de Atletismo do Estádio Municipal

Organização: Clube de Futebol Esperança de Lagos

Apoio: Câmara Municipal de Lagos e Junta de Freguesia de São Gonçalo

21.º Grande Prémio de Atletismo do Clube Cultural, Recreativo e Desportivo Luzense

1 de maio de 2020

Local: Vila da Luz

Organização: Clube Cultural, Recreativo e Desportivo Luzense

Apoio: Câmara Municipal de Lagos e Junta de Freguesia da Luz

17.º Grande Prémio de Atletismo de Bensafrim

27 de junho de 2020

Local: Zona Verde de Bensafrim

Organização: União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João e Clube Estrela Desportiva de Bensafrim

Apoio: Câmara Municipal de Lagos

31.ª Corrida Baía de Lagos (extra pontuação)

2 de agosto de 2020

Local: Lagos – Meia Praia

Organização: Câmara Municipal de Lagos