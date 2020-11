VRSA lamenta a morte do antigo futebolista Jacques Pereira

Jacques Pereira começou a jogar no Lusitano FC.

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António emitiu uma nota de pesar pela morte de Jacques Pereira, onde expressa «o seu voto de pesar pelo falecimento» deste «nome incontornável no desporto nacional durante os seus mais de 20 anos de carreira ao serviço dos principais clubes portugueses».

Nascido a 3 de fevereiro de 1955, em Casablanca (Marrocos), por circunstâncias profissionais dos seus progenitores, Jacques Pereira era natural de Vila Real de Santo António, tendo, ao longo da sua carreira, jogado mais de 300 jogos como profissional e marcado 99 golos, chegando inclusive a representar a seleção nacional.

Recorde-se que o antigo atleta foi homenageado pela autarquia vila-realense no dia 13 de maio de 2015, pela sua dedicação e mérito desportivo, por ocasião das celebrações da fundação de VRSA.

Jacques fez a sua formação desportiva no Lusitano FC, em Vila Real de Santo António, até ao final da época 1972-73, tendo depois representado outro emblema algarvio o SC Farense, durante duas épocas.

Depois do Farense, Jacques Pereira rumou para o norte do país, tendo representado o FC Famalicão de 1975 a 1979 e o SC Braga de 1979 a 1981. A sua chegada ao FC Porto, na época 1981/82, coincidiu com o período de cinco anos (1978/79 até 1984/85), entre os reinados de Pedroto e Artur Jorge, que culmina com a obtenção do título de campeão nacional na época de 1984/85.

Contudo, e apesar dos muitos golos que marcou ao serviço do Braga, foi no Futebol Clube do Porto que se afirmou como um autêntico «rato de área». Logo na primeira época de azul e branco foi o melhor marcador do campeonato, apesar do FC Porto ter deixado fugir o título. Jacques venceria a bola de prata com 27 golos em 30 jogos.

Ainda nessa época de 1981-82, foi também o grande protagonista da disputa da supertaça Cândido de Oliveira. O Benfica começou por vencer o FC Porto por 2-0 com dois golos de Nené na 1ª mão. Apesar de relativamente confortável, a vantagem benfiquista foi anulada no jogo da 2ª mão com um hat-trick de Jacques Pereira.

O FC Porto venceu esse jogo por 4-1 com 3 golos de Jacques e acabou realmente por ser ele o grande responsável pela conquista da primeira supertaça da história do FC Porto.

À família enlutada, a Câmara Municipal de VRSA endereçou «os mais sentidos pêsames», os quais a equipa do barlavento subscreve.