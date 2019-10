As equipas de veteranos do Grupo Desportivo de Lagoa do Algarve e de duas equipas de Lagoa dos Açores encontraram-se para os jogos da «Taça da Amizade» 2019.

A visita da equipa algarvia à ilha de S. Miguel nos Açores decorreu entre 16 e 20 de outubro de 2019, enquadrada num programa de encontros anuais no âmbito da geminação celebrada em 2008 entre os dois municípios portugueses com o mesmo nome: Lagoa.

A delegação de Lagoa do Algarve chefiada pelo presidente da Câmara, Luís Encarnação, integrou 21 elementos, entre os quais o presidente do Grupo Desportivo, Luís Dias, um técnico municipal da área da geminações e dois técnicos dos serviços de desporto que se juntaram à equipa de veteranos de futebol.

Esta deslocação respondeu ao convite do município de Lagoa, Açores, na sequência do acolhimento dos veteranos do Clube Operário Desportivo em Lagoa do Algarve em 2018.

Para 2020 ficou, entretanto, agendada nova edição do torneio que terá novamente lugar em Lagoa do Algarve, desta vez tendo a equipa do Clube Desportivo de Santiago como convidada.

O programa deste ano teve inicio pelas 17h30 de 16 de outubro, nos Paços do Concelho de Lagoa dos Açores, numa receção presidida pelo vice-presidente daquela edilidade, Ricardo Martins Mota, acompanhado pelos vereadores Nelson Santos e Fernando Jorge Moniz, e outros responsáveis municipais.

Seguidamente, a comitiva algarvia foi recebida na sede da Junta de Freguesia de Santa Cruz, pelo seu presidente Sérgio Costa entre outros autarcas e técnicos locais.

Foi esta freguesia de Lagoa dos Açores que acolheu a equipa dos veteranos do Grupo Desportivo de Lagoa Algarve, no seu complexo multiusos.

Além dos momentos de agradável convívio e das visitas aos locais mais emblemáticos da Ilha de São Miguel, na quinta feira 17 de outubro, iniciou-se o torneio de futebol – ponto alto do programa – com o encontro das equipas de veteranos de Lagoa do Algarve e do Clube Desportivo de Santiago.

No dia seguinte, sexta-feira, teve lugar nova partida de futebol, desta vez com a Associação de Veteranos do Clube Operário Desportivo.

No final do jogo, foi servido um jantar confeccionado pelos próprios jogadores, direção e associados. Seguiram-se os discursos, a troca de prendas e a entrega dos trofeus.