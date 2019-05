Vale do Lobo oferece corrida e caminhada ao ar livre para todos

A corrida Vale do Lobo Let’s Go Run regressa ao resort algarvio amanhã, sexta-feira, 17 de Maio, com partida às 20:30h. A participação é gratuita e também existe percurso para pessoas com mobilidade reduzida.

Sem qualquer custo ou carácter competitivo, cada um pode fazer o percurso ao seu ritmo, num circuito exclusivo à volta do resort, incluindo secções na praia, ao longo dos campos de golfe e através do pinhal. Paralelamente, há também um percurso alternativo para aqueles que necessitam de assistência ou com mobilidade reduzida.

A marcha/corrida Vale do Lobo Let’s Go Run 2019 tem início no Parque do Golfe com uma sessão de boas-vindas e aquecimento, às 20 horas, para todos os participantes, em preparação para «o surpreendente percurso que os aguarda, pelas mais deslumbrantes e emblemáticas áreas de Vale do Lobo, enquanto permite praticar uma actividade física muito saudável com amigos ou família».

Manter-se em boa forma física e adoptar um estilo de vida saudável é cada vez mais uma prioridade que merece especial atenção, principalmente pelos hábitos e rotinas sedentários da sociedade actual, e neste sentido, correr ou caminhar ao ar livre «é a forma ideal para praticar exercício em sintonia com o meio ambiente, sendo ainda uma actividade ao alcance de todos, independentemente do nível físico ou mobilidade».

Esta iniciativa gratuita é organizada pela Let’s Go Run em parceria com o grupo sem fins lucrativos «Corridas à 6ª Feira», e em colaboração com Infralobo E.M., Câmara Municipal de Loulé e Vale do Lobo.

A inscrição para este evento é gratuita e recomendada para fins de seguro. Pode obter mais informações através do contacto 289 353 322 ou através do e-mail [email protected]