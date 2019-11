TVI Running Wonders fecha Cidade Europeia do Desporto 2019

O tiro de partida para a primeira edição do circuito TVI Running Wonders – Corrida da Dieta Mediterrânica, que terá transmissão televisiva na TVI, será dado em Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019, na manhã de domingo, dia 8 de dezembro, às 10 horas.

Segundo Paulo Costa, responsável pela organização, a cargo da Globalsport – GSX Portugal em colaboração com a autarquia portimonense, estima que a etapa algarvia atraia mais de 5000 participantes de todas as faixas etárias, das crianças aos seniores.

Presente no lançamento da TVI Running Wonders, a antiga maratonista e tricampeã mundial de estrada Aurora Cunha, embaixadora do projeto, endereçou «um convite especial aos idosos para tomarem parte numa manhã diferente e muito animada, contrariando a solidão e pugnando pela sua qualidade de vida».

Para Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, « este evento irá fechar com chave de ouro um ano notável, durante o qual suplantámos os anteriores indicadores das cidades que até agora participaram e batemos todos os recordes, muito difíceis de ultrapassar no futuro.

«As pessoas de Portimão revelaram uma capacidade extraordinária de organizar e mexer, muito por conta do empenho do movimento associativo local, e isso enche-nos de orgulho», disse a autarca durante a apresentação do evento, que também destacou a vertente humanitária da iniciativa, uma vez que 50 por cento da receita apurada reverterá a favor do Refeitório Social da Quinta do Amparo.

Com partida e chegada sensivelmente a meio da zona ribeirinha de Portimão, a Corrida da Dieta Mediterrânica engloba uma meia maratona na distância de 21 quilómetros, uma minimaratona com 10 quilómetros e uma caminhada solidária de 5 quilómetros.

As inscrições podem ser feitas online até 6 de dezembro online ou no Refeitório Social da Quinta do Amparo. O preços variam entre os 17, 13 e 5 quilómetros, respetivamente.

Integrada na programação, às 10 horas de sexta-feira, dia 6 de dezembro, acontece a Running Kids, para a qual serão convidadas todas as crianças que frequentam o 1º Ciclo nos diversos agrupamentos escolares do concelho e que decorrerá na zona ribeirinha de Portimão.

No dia sábado, dia 7 de dezembro, haverá, a partir das 10 horas, uma aula de aberta de fitness destinada aos seniores. Ainda na mesma data e local, o movimento associativo de Portimão terá oportunidade de divulgar o seu trabalho, através de uma pequena feira de atividades.

Qualquer pessoa que se deseje preparar para a TVI Running Wonders poderá participar nos treinos de preparação do Centro de Marcha e Corrida de Portimão, que têm lugar às segundas e quintas-feiras, às 18h30, na zona ribeirinha de Portimão, com ponto de concentração marcado para o quiosque situado entre a Capitania e o Clube Naval.

Fotos: José Garrancho