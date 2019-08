Trail Florival Faria estreia dia 15 de setembro no Cerro de São Miguel

O Clube Oriental de Pechão e a União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta convidam todos os atletas a participar no primeiro Trail Florival Faria, prova de trail running que terá lugar no domingo, dia 15 de setembro, em Moncarapacho.

A prova pretende homenagear Florival Faria, um dos expoentes máximos do motociclismo nacional.

«Atleta admirado e inspirador de diversas gerações, que o viam como um exemplo pela sua garra, persistência e desportivismo, Florival Faria foi um praticante eclético, tendo-se destacado, particularmente, no ciclismo, motociclismo e atletismo», descreve a organização.

«O atletismo e nomeadamente o trail running, foi a sua última paixão, à qual se dedicou (quase) até aos últimos dias de vida, fazendo do Cerro de São Miguel a sua pista preferida e sendo um exemplo para muitos atletas na modalidade».

Esta prova considera três percursos: um trail curto com cerca de 18 quilómetros, um trail longo com cerca de 30 quilómetros e uma caminhada com cerca de 10 quilómetros.

Quer o curto e o longo podem ser realizados na opção «trail equipas», que permite a quatro atletas (independentemente do género e escalão) participarem em conjunto, com o objetivo principal de fortalecer o espírito de equipa e entreajuda no decorrer da prova.

As inscrições decorrem até dia 9 de setembro e deverão ser efetuadas através do formulário de inscrição disponível na plataforma Crono.AAALGARVE da Associação de Atletismo do Algarve.

Todos os clubes e associações, bem como os seus respetivos atletas, estão convidados a participar nesta homenagem desportiva a Florival Faria.