The Campus Open arrancou com vitória de 12 portugueses no primeiro dia

João Domingues, Pedro Araújo, Tiago Pereira e Francisco Rocha confirmaram o estatuto de cabeças de série e já estão apurados para a segunda de três rondas de qualificação na sétima edição do torneio internacional The Campus Open.

Os portugueses João Domingues, Pedro Araújo, Tiago Pereira e Francisco Rocha confirmaram o estatuto de cabeças de série e apuraram-se para a segunda de três rondas da fase de qualificação do The Campus Open M25 Quinta do Lago FIAAL Range Rover, sétima edição do torneio internacional organizado pelo resort da Quinta do Lago entre os dias 3 e 10 de março.

De longe o mais credenciado dos tenistas lusos em ação no qualifying, João Domingues (atual 802.º, ex-150.º no ranking) levou a melhor sobre o compatriota Tomás Cortez em duas partidas, com os parciais de 6-3 e 6-3.

Em ação na fase de qualificação de uma prova ITF pela primeira vez desde abril de 2013, o tenista de Oliveira de Azeméis, esta semana com o estatuto de oitavo cabeça de série, marcou encontro com outro jogador português, o setubalense Diogo Marques, que derrotou Gonçalo Falcão por 6-0 e 6-4.

A vitória de Pedro Araújo (774.º e ex-534.º) no The Campus Open foi ainda mais folgada, com o lisboeta a vencer João Barreto por 6-0 e 6-1 para confirmar o estatuto de sétimo prédesignado. Segue-se o francês Max Cunat.

Tiago Pereira foi o jogador que teve menos tempo para preparar a participação, uma vez que no sábado passado, dia 2 de março, conquistou o título de pares no Faro Open.

Ainda assim, o algarvio (735.º) não perdeu tempo e venceu José Freitas por 6-2 e 6-1 para marcar encontro com outro wild card, Miguel Simão (6-1 e 6-1 a Afonso Almeida).

Francisco Rocha também se agarrou ao estatuto de favorito para reservar um lugar na segunda eliminatória. Número 919 mundial, o portuense levou a melhor contra o suíço Jasin Jakupi por 6-1 e 6-3 e discutirá a presença na ronda final com Martim Simões (6-3 e 6-2 frente a Vojtech Vlkovsky).

O grupo de 12 tenistas portugueses apurados para a segunda ronda do qualifying do The Campus Open ficou completo com Illia Stoliar (5-7, 6-2 e 10-4 vs. Elian Caballero), Daniel Silva (7-6[4], 4-6 e 10-7 vs. David Gabor), Miguel Pereira Lopes (6-2 e 6-1 vs. Fernando Gouveia), Tomás Almeida (7-6[5] e 6-4 vs. Guilherme Valdoleiros) e Ricardo Batista (3-6, 6-2 e 10-2 vs. Rin Kojima).

A jornada de hoje teve início marcado para as 10h00 e concentra-se exclusivamente nos courts do The Campus.