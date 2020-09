Terceira edição da «Albufeira Basket Cup» traz quatro equipas à quadra

Basquetebol regressa a Albufeira no próximo fim-de-semana, dias 26 e 27 de setembro, na terceira edição da «Albufeira Basket Cup» que, este ano, se jogará sem a presença de público, tendo em conta o contexto pandémico vivido.

Este ano, o torneio conta com a presença das equipas do Imortal Basket Club, Clube dos Galitos, o Sport Club Lusitânia e o Futebol Clube Barreirense, tendo por palco o Pavilhão Desportivo da cidade.

No sábado, 26 de setembro, às 16h00, o Imortal defronta o Barreirense e, às 18h30, será a vez do Galitos defrontar o Lusitânia. No domingo, a final realiza-se às 15h00, estando a atribuição do 3º e 4º lugar agendada para as 17h30.

Segundo a Câmara Municipal de Albufeira, «esta é a ocasião de dar a conhecer as equipas de seniores masculinos para a nova época desportiva, nestes jogos que servem também de preparação para o campeonato cujo inicio se aproxima. A não deixar de conhecer de perto os jogadores desta temporada e, mesmo à distância, apoiar o basquetebol, uma das principais modalidades desportivas praticadas em Albufeira».

A Albufeira Basket Cup é uma iniciativa do município em parceria com o Imortal Basket Clube e conta com o apoio da Federação Portuguesa de Basquetebol.