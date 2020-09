Taça de Portugal de Downhill 2020 arranca em São Brás de Alportel, adaptada ao contexto de pandemia.

A conceituada pista do Arimbo, que é já uma referência nacional, em plena Serra do Caldeirão, recebe este domingo, dia 6 de setembro, a primeira etapa da Taça de Portugal de Downhill de 2020, num evento totalmente adaptado ao contexto de pandemia.

A mais importante competição nacional desta modalidade, e reconhecida a nível internacional, marca também o reinício do calendário desportivo do concelho desde a chegada da pandemia provocada pelo COVID19 ao território nacional.

Um largo conjunto de atletas nacionais, aos quais se juntam algumas equipas oficiais inglesas e espanholas marcam presença nesta competição que coloca à prova a perícia dos seus participantes e que faz as maravilhas dos aficionados da modalidade.

Nesta edição, os atletas vão competir em oito categorias e na classificação de equipas.

As provas de qualificação estão marcadas para as 11h00 e a final será disputada a partir das 14h00.

A pista do Arimbo, aumentada para 1950 metros de extensão, espera os homens e as mulheres mais rápidos, que deverão completar a descida em menos de 3 minutos. São esperados mais de 100 participantes.

O cenário e as condições oferecidas pelo território são-brasense, próximo do mar e de portas abertas à Serra do Caldeirão, são propícios à prática do downhill (DHI)e atraem anualmente centenas de atletas que têm regressado para estágios de pré-temporada, com vista a uma melhor preparação para os campeonatos internacionais.

Comprometido com a promoção desportiva no concelho de São Brás de Alportel tanto na prática amadora como na área competitiva e ciente da importância do turismo desportivo, o Município de São Brás de Alportel organiza uma vez esta prova em colaboração com a associação XDream e a Federação Portuguesa de Ciclismo.

Tendo em conta o contexto atual de pandemia, a organização adaptou toda a estrutura da prova e de acolhimento de atletas e público para assegurar o total cumprimento das regras de segurança e saúde pública, conforme as recomendações das autoridades nacionais de saúde.

O reformulado calendário de BTT conta com mais um compromisso para os amantes de DHI em setembro, o Campeonato Nacional, agendado para dia 20, na Penha, Guimarães.