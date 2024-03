Taça concelhia de BTT regressa aos trilhos de Odemira

Entre os meses de março e outubro de 2024, a Taça Concelhia de BTT está de regresso aos trilhos do concelho de Odemira, numa organização conjunta entre o município, clubes e associações locais.

A 9.ª edição da iniciativa inclui um total de cinco provas e tem por objetivo afirmar Odemira como território de excelência para a prática de BTT nas vertentes de turismo, lazer e competição.

A primeira prova está agendada para o dia 24 de março, com a 7.ª «Maratona do SW» promovida pelo Clube BTT de Odemira. No dia 7 de abril realiza-se em Santa Clara-a-Velha a 2.ª maratona «Terras de Mira» que estará a cargo do Sporting Clube Santaclarense.

A 15.ª maratona «Rota do Medronho» terá lugar no dia 26 de maio em Amoreiras-Gare, numa organização do Grupo Desportivo e Recreativo de Amoreiras-Gare.

Segue-se, a 29 de setembro, a 12.ª maratona «Desenferruja Canelas», dinamizada pela Associação de Moradores de Vale Bejinha e Carrasqueira.

A encerrar esta 9.ª edição, a última etapa acontecerá no dia 13 de outubro, com a 14ª maratona «Entre o Rio e o Mar», da responsabilidade da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Longueira / Secção de BTT Os Duraizos.

As cinco provas da Taça Concelhia de BTT contemplam dois percursos: meia maratona (distância média, entre 40 a 50 quilómetros) e maratona (distância longa, entre os 60 e os 80 km).

No final serão atribuídos prémios monetários aos cinco primeiros classificados por escalão, sendo a classificação final de cada atleta estabelecida pelo somatório dos pontos conquistados nas várias provas.

Aos melhores atletas de cada escalão será atribuída a camisola de «Vencedor», que poderá envergar na edição de 2025. Serão ainda atribuídos troféus às três primeiras equipas da classificação geral.

O concelho de Odemira apresenta excelentes condições para a prática do BTT, seja por trilhos ou por vias em terra batida.

A Taça Concelhia envolve agentes locais ligados à atividade turística e desportiva e promove o desenvolvimento da modalidade na região do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, constituindo uma oportunidade de dinamização sustentável dos territórios do interior.

As inscrições para cada prova devem ser efetuadas diretamente através do sistema de inscrições online disponibilizado pelas organizações. O regulamento da Taça Concelhia de BTT Odemira está disponível aqui.