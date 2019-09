Supertaças de Futsal em Albufeira marcam início de época no Algarve

A Associação de Futebol do Algarve dá o pontapé de saída nas competições oficiais para a época 2019/2020 com as Supertaças Seniores de Futsal, a disputarem-se já este sábado, dia 14 de setembro, no Pavilhão Municipal de Albufeira.

No jogo a opor equipas femininas, o Grupo Desportivo e Cultural de Machados enfrenta a Sociedade Recreativa Boa-União Parchalense, às 15 horas.

No lado masculino, a Sonâmbulos Futsal Luzense Associação e Sporting Clube Farense medem forças a partir das 18 horas.

As partidas têm entrada livre e serão transmitidas em direto através da página da Associação de Futebol do Algarve na plataforma MyCujoo, em mycujoo.tv/video/af-algarve.

A AF convida todos os entusiastas do desporto a estarem presentes no primeiro grande momento da época do futsal algarvio.