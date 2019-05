«Silves Tour» convida cidade para uma manhã de desporto

Caminhadas, corridas, percurso de BTT e até uma gincana que convida à celebração do «Dia da Mãe» em movimento. Há muitos motivos para abdicar do sedentarismo em prol do «Silves Tour», numa prova com cariz solidário.

A edição de 2019 da marca-corrida «Silves Tour» chega à cidade do interior algarvio no dia 5 de maio, domingo, com partida às 10 horas junto ao Complexo de Piscinas Municipais, com novidades para esta edição.

A prova terá dois percursos (diferenciados pela distância e nível de dificuldade): um de 5 quilómetros, e outro de 10 quilómetros, realizados, respetivamente, pela Cidade e pela Serra de Silves, ambos com passagem pelo interior do Castelo, e está inserida no Calendário Regional de Marcha e Corrida do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Para os amantes das pedaladas, haverá também um percurso de BTT com 15 quilómetros. A tradição dita que a prova, todos os anos, se realize no «Dia da Mãe», e a data é assinalada pela 5ª Mini Mamã, uma vertente que permite que mães, filhos e toda a família disponham de um programa de atividades especiais na Zona Ribeirinha de Silves (pinturas faciais, aulas de grupo para mães e filhos, jogos, entre outras surpresas), para além de uma mini marcha de 2 quilómetros pela ciclovia (na qual as mães poderão participar com os seus filhos com carrinhos de bebé, triciclos, trotinetas, ou outros meios).

Todos os participantes nas diversas modalidades disponíveis deverão estar devidamente equipados, com sapatos adequados, sendo obrigatório utilizar capacete nas participações em bicicleta.

Esta edição do «Silves Tour» também contará com a colaboração da ARS Algarve e da Unidade de Cuidados Continuados Rio Arade, que trará uma Unidade Móvel para que os participantes possam avaliar alguns parâmetros de saúde durante o evento. Para os interessados em participar, o município de Silves disponibiliza autocarros para o local da prova e respetivo regresso, devendo os interessados efetuar a sua inscrição nas Juntas de Freguesia das suas áreas de residência. As vagas são limitadas, e o autocarro não poderá transportar menores de 16 anos.

A atividade terá também uma vertente solidária com o objetivo de ajudar o projeto «Sorrir M» da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines. Através da iniciativa «#EuAjudo», os participantes são convidados a adquirir uma t-shirt do «Silves Tour», cujas verbas reverterão a favor desta instituição. O custo da camisola é de 5 euros para adulto e de 3 euros para criança, podendo ser adquiridas a partir do dia 1 de abril, em vários locais: Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, Juntas de Freguesia do concelho, Pavilhões Desportivos do concelho, Complexo de Piscinas Municipais de Silves, Balcão Fidelidade, mediadora Algarseguros (SB Messines e Albufeira), Kykus Eyecare (Albufeira) e na União Regional das Instituições Particulares de Segurança Social do Algarve (Faro).

São parceiros do «Silves Tour» o IPDJ, o Programa Nacional de Marcha e Corrida e o Plano Nacional de Ética no Desporto. Os Media Partners do evento são o Barlavento, a RUA FM, e o jornal Terra Ruiva.