Silves recebe 2º Granfondo de ciclismo com dois percursos

Prova realiza-se no dia 15 de setembro, com partida marcada para as 9h30 nas Piscinas Municipais de Silves, e uma das grandes novidades desta edição é a existência de duas propostas de percurso.

São elas o Mediofondo, com 85 quilómetros, e o Granfondo, com 120 quilómetros, de características mais complexas mas, igualmente, mais dinâmicas.

Estima-se que os participantes do percurso Mediofondo cheguem ao fim da prova por volta das 11h45, enquanto os inscritos no Granfondo terminem a partir das 12h35.

Esta é uma iniciativa promovida em parceria entre o município de Silves e a Associação Desportiva e Cultural de Tunes (ADECT).

As inscrições, com um custo associado de 22,50 euros, devem ser efetuadas até ao dia 11 de setembro através do site da Prozis.

Serão atribuídos troféus aos primeiros três classificados dos escalões sub-23 masculino, elite masculino, master 30 masculino, master 40 masculino, master 50 masculino, elite feminina, master feminina e paraciclismo.

De salientar que o 2º Granfondo Município de Silves / ADECT conta com o apoio da GNR de Silves, Bombeiros de SB Messines, BikeSul, Delegação do Algarve da Federação Portuguesa de Ciclismo, Moto Clube do Algoz, Infra Estruturas de Portugal e Prozis.