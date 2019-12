Silves ensina a melhorar «Técnicas de Crol e Partidas» na natação

Atividade é dirigida a todos os alunos inscritos nas classes de Nível 4, Iniciação Técnica 2 e Aperfeiçoamento.

As Piscinas Municipais de Silves irão receber o 1º Workshop «Técnicas de Crol e Partidas» no dia 18 de dezembro, quarta-feira, entre as 9h00 e as 12h00.

Este workshop terá uma componente teórica e uma componente prática que decorrerá dentro do complexo das piscinas municipais.

Tem como objetivo «promover uma ação conjunta e participada de transmissão de experiências práticas e teóricas, e troca de saberes ao nível da técnica de crol e viragens, contribuindo assim para um aumento gradual da qualidade do trabalho nesta área e aumentar os níveis de motivação dos alunos».

Os interessados poderão fazer a sua inscrição, gratuita, na receção das Piscinas Municipais de Silves, até ao dia 14 de dezembro.

O evento é dinamizado pela Câmara Municipal de Silves (CMS), através do Setor de Desporto.