Silves desafia para Marcha dos Namorados com dois percursos

Iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Silves (CMS), através do seu setor de desporto.

A Marcha dos Namorados, que integra a programação da 4ª Mostra Silves Capital da Laranja, decorrerá a 16 de fevereiro, às 10h00. O local de concentração e de partida é o Complexo das Piscinas Municipais de Silves.

Cada participante é convidado a escolher um de dois percursos apresentados, consoante a sua forma física: um de 5 quilómetros, com grau de dificuldade médio/baixo, totalmente urbano, e outro de 10 quilómetros, com grau de dificuldade médio/alto, a realizar em zona urbana e serra.

Ambos os percursos terminam na FISSUL, local onde decorrerá a 4ª Mostra Silves Capital da Laranja.

No seguimento do projeto que a autarquia continua também a desenvolver, a campanha «Lixo Zero 0 – ambiente 100», uma iniciativa que pretende sensibilizar todos os participantes para a necessidade de redução do lixo e diminuição da pegada ambiental, é pedido a cada participante que traga a sua garrafa/cantil para que, durante a prova, a organização possa enchê-la.

As inscrições estão abertas, devendo ser efetuadas junto do sector de Desporto (localizado no complexo das Piscinas Municipais de Silves), através do telefone 282 440 270, por e-mail, e ainda nas Juntas de Freguesia do concelho, onde os interessados também poderão inscrever-se para reservar o seu lugar nos autocarros que a Câmara Municipal de Silves irá disponibilizar neste dia (lugares limitados).

Os participantes podem também inscrever-se no próprio dia, no local, até meia hora antes do início da atividade.

A Marcha dos Namorados conta com a parceria do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, Programa Nacional de Marcha e Corrida, Plano Nacional de Ética no Desporto, Plano Nacional de Desporto para Todos e com o apoio das Frutas Martinho, Bombeiros Voluntários de Silves, Farmácia João de Deus e GNR.

Trata-se de uma iniciativa que integra o calendário regional de marcha-corrida do Algarve do IPDJ, projeto desenvolvido no âmbito do Programa Nacional de Marcha e Corrida e que visa a promoção da atividade física junto de toda a população através da realização de um conjunto de atividades marcha-corrida que têm lugar todos os fins-de-semana, por toda a região algarvia.