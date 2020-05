Sérgio Vieira renova com o Farense por mais três épocas

Técnico orientará algarvios na Primeira Liga.

O Farense anunciou, no seu Facebook oficial, a renovação de contrato, por mais três épocas, com o treinador Sérgio Vieira.

O técnico, que chegou ao Algarve no início da época que agora findou, depois de orientar o Famalicão e também contribuir bastante para a subida da turma do Norte, tinha a seu cargo colocar o Farense na alta roda do futebol nacional.

Cumpriu o objetivo e, agora, a ligação ao clube de Faro é reforçada naquele que, segundo descrito no comunicado dos Leões de Faro, «é o desfecho mais desejado no planeamento e preparação da nova temporada».

Em declarações reproduzidas no anúncio dos algarvios, Sérgio Vieira afirmou que «esta renovação é reflexo de uma profunda simbiose de valores, objetivos e ambições para elevar o clube à grandeza que lhe é condicente. E é também fruto do enorme carinho, gratidão e compromisso que sinto por este clube, adeptos e região. Nunca foram apenas as vitórias, mas a forma como vencemos. Nunca serão apenas as conquistas, mas o caminho para as alcançar».

Relembre-se que, na preparação para a nova época, o Farense já viu André Geraldes abandonar o cargo de CEO da SAD.