São Brás recebe Marcha-Corrida do IPDJ com três percursos

Existem percursos de 10, cinco e três quilómetros para «inspirar os participantes».

A vila de São Brás de Alportel recebe no próximo domingo, 17 de novembro, mais uma Marcha-Corrida do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), nesta edição com três percursos para escolha dos participantes.

Assim, os atletas inscritos na marcha grande, de 10 quilómetros, vão ter oportunidade de passar pela antiga pousada, pelo moinho das castanhas e por uma antiga manjedoura. Na descida para as Mealhas, a paisagem sobre a vila de São Brás de Alportel «não vai passar despercebida».

Os participantes da marcha média, de 5 quilómetros, vão ter oportunidade de passar pela antiga pousada, enquanto a marcha pequena, de 3 quilómetros, vai levar os marchantes pela passadeira vermelha ao longo da vila, destacando-se a passagem pelo Museu do Traje.

A divisão dos percursos estará devidamente assinalada pela organização e, ao longo dos mesmos, os participantes vão ter acesso a um ponto de abastecimento e. No final da prova, todos recebem um lanche para recuperar a energia.

Aos marchantes e aos corredores é aconselhado, pela organização, «calçado para piso misto e roupa desportiva e confortável».

Esta iniciativa é organizada, a nível local, pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, sob coordenação do Gabinete Municipal do Desporto, integrada no calendário regional de Marcha-Corrida promovido pela Delegação do Algarve do IPDJ.