São Brás de Alportel louva mérito desportivo de Celso Brito

Celso Brito, são-brasense de 39 anos, é um atleta com provas dadas na região, no país e além fronteiras, tendo iniciado no atletismo em 2008, o que mereceu um voto de louvor do município.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel entregou, no passado dia 14 de fevereiro, um voto de louvor e de reconhecimento pelo mérito desportivo a Celso Brito.

Aos 39 anos, Celso Brito é um atleta de referência na região e no país, dirigente associativo e presidente da Direção da Associação Cultural Sambrasense.

A sua carreira de atleta iniciou-se ludicamente, em 2008. Desde então, «com muita paixão, dedicação e esforço, ciente das exigências que este desporto impõe ao corpo e à mente, alcançou resultados cada vez mais animadores e fundamentais para alimentar a sua garra de desportista», aponta a autarquia.

«As suas qualidades físicas, um bom domínio para a consistência e a ausência de grandes lesões, marcam a diferença e levam-no a dar cartas na modalidade, sendo atualmente uma referência no atletismo de São Brás de Alportel e do Algarve, na região, no país e além fronteiras», justifica ainda o município.

Cidadão ativo e empenhado no associativismo, em 2011, por sua iniciativa é criada uma equipa de atletismo em São Brás de Alportel e um novo núcleo dedicado ao atletismo na Associação Cultural Sambrasense, procurando dar ainda mais relevo a este desporto quer para os seus projetos quer para o núcleo de jovens adeptos.

O seu mérito deu resultados, não sendo alheios ao seu papel de dirigente desportivo e diretor de atletismo para a Equipa de Atletismo da ACS que é hoje mais um Clube de Atletismo do Algarve de referência, com 50 atletas federados e mais 10 não federados.

Atualmente, é um conceituado atleta que se adapta a todo o tipo de terreno, seja provas de estrada, corta-mato, pista, trail ou provas de obstáculos e por isso mantém vários pódios e vitórias, tanto individualmente como coletivamente, em todas as épocas.

Na última época desportiva, de 2022/2023, alcançou, a nível do atletismo, um total de 33 pódios, com nove gerais e 24 em escalão, respetivamente, com três vitórias e 12 posições de 1º lugares;

Na mesma época, foi vice-campeão regional de Montanha, vice-campeão regional de Estrada, vice-campeão regional de Corta-Mato Longo, vice-campeão regional de Fundo (Meia Maratona), vice-campeão Regional de 1500M – Pista, e campeão regional de 10.000m, em Pista e campeão regional de Trail Longo.

Celso Brito está atualmente a desenvolver uma nova vertente do atletismo como é o Spartan Race, tendo já participado a nível do Campeonato da Europa da Spartan Race em Andorra, tendo sido o melhor português a participar na distância Beast (21km nas montanhas com 30 obstáculos para ultrapassar), com classificação para o Campeonato no Mundo.

Na vertente TrailRunnig, na época passada alcançou o título de campeão regional de Trail Longo, com entrada direta para a Taça de Portugal de Trail que decorreu em novembro 2023, nos Açores, e cujo prémio foi entregue em janeiro de 2024, no aniversário da Associação de Atletismo do Algarve.

A época 2023/2024 já se anuncia promissora com o titulo de campeão regional de Montanha. alcançado em dezembro 2023, e de vice-campeão regional de Estrada, em janeiro 2024.

Um currículo que mereceu a atenção do executivo municipal que obsequiou o atleta com um voto de louvor de reconhecimento do percurso brilhante deste atleta coroado de resultados e cujas qualidades e capacidades têm vindo a ser sucessivamente confirmadas prova após prova.

«O percurso deste atleta tem elevado o nome de São Brás de Alportel e é motivo de orgulho para o município e para os são-brasenses», conclui.