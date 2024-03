São Brás de Alportel louva jovem atleta Mafalda Marreiros

O município de São Brás de Alportel entregou, a 14 de fevereiro, um voto de louvor à jovem atleta são-brasense Mafalda Marreiros que aos 13 anos já apresenta um extraordinário percurso de conquistas no atletismo.

Jovem estudante, concilia o seu tempo entre os estudos e a paixão do desporto. Iniciou a prática de atletismo em contexto escolar, em 2018, tornando-se atleta federada em 2021, integrada no Clube Oriental de Pechão.

Na época desportiva 2022/2023, no escalão de infantis (Sub14), distinguiu-se no Atletismo, quer enquanto atleta federada em representação do Clube Oriental de Pechão, quer no Desporto Escolar, em representação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de São Brás de Alportel, em ambos os casos, com resultados muito positivos.

Em 2023, subiu ao pódio por inúmeras vezes, obtendo excelentes classificações individuais em corrida e corta-mato, especialmente no Algarve e também no sul de Espanha, de onde se destacam, entre muitas outras:

4 janeiro, a conquista do 1.º lugar no Corta-mato escolar;

5 de abril, sendo 1ª classificada XVII Corrida da Liberdade – Portimão;

29 abril, sendo 2ª classificada XX Grande Prémio de Odiáxere;

30 dezembro, como 1ª classificada I Carrera Popular de Villanueva de los Castillejos, Espanha;

31 de dezembro, o último título do ano, como 2ª classificada da 48ª Corrida de São Silvestre da Amadora.

Nos prémios coletivos, o destaque vai para o 3.º lugar, obtido no meio-fundo nos campeonatos nacionais de Desporto Escolar que decorreram em Óbidos, em maio de 2023.

Recentemente foi ainda distinguida como 3.ª Classificada do Torneio Regional Sub14, na cerimónia do 61.ª aniversário da Associação de Atletismo do Algarve, realizada no dia 10 de janeiro de 2024.

Na presente época 2023/2024 está já integrada no escalão dos iniciados Sub16, onde se vislumbra um promissor percurso desportivo.

Tendo presente o seu percurso e as suas conquistas que confirmam a sua determinação para vencer e consolidar a prática do atletismo, exemplificados pelos excelentes resultados desenvolvidos ao nível do desporto escolar, o exemplo salutar que constitui para outros jovens e a forma como tem elevado o nome de São Brás de Alportel e orgulham a comunidade são-brasense, o executivo municipal aprovou a atribuição de um voto de louvor a esta jovem atleta.