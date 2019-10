São Brás de Alportel enaltece campeãs regionais e nacionais de BTT

Município sambrazense distinguiu, a 1 de outubro, atletas que se evidenciaram na modalidade de BTT, na passada época desportiva.

Este reconhecimento advém da deliberação unânime da Câmara Municipal de São Brás de Alportel sobre a proposta de atribuição de votos de louvor ao Bike Clube São Brás, clube são-brasense que alcançou o 3º lugar por equipas no Campeonato Regional XCO/BTT 2019 e às suas atletas Irina Coelho e Natália Mendes, que alcançaram o 1º lugar no Campeonato Regional XCO/BTT e o 1º lugar no Campeonato Nacional de XCO/BTT, respetivamente.

Durante as competições de 2019, «os atletas do Bike Clube São Brás, e muito em particular as atletas Irina Coelho e Natália Mendes, elevaram o nome do município de São Brás de Alportel no panorama desportivo regional e nacional ao obterem lugares de destaque».

Irina Coelho, atleta com um largo currículo nas lides desportivas, alcançou o primeiro lugar do pódio na categoria de elites femininas, enquanto Natália Mendes conquistou o título de campeã regional de XCO/BTT, na categoria de veterana.

Mais recentemente, Natália Mendes sagrou-se Campeã Nacional XCO/BTT, na categoria de veteranas 40, numa prova disputada a 20 e 21 de julho, no Centro de Ciclismo do Minho, em Guimarães.

«Reconhecendo os notórios resultados do Bike Clube São Brás e dos seus atletas durante a última época desportiva nas mais diversas modalidades e escalões, e o empenho deste clube são-brasense na promoção da prática desportiva e para a adoção de hábitos de vida mais saudáveis e a sua dedicação à formação», o executivo municipal aprovou, por unanimidade, os votos de louvor que foram entregues no Espaço Memória do Município, localizado no edifício dos Paços do Município.