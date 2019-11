São Brás atribui voto de louvor aos seus campeões de Petanca

Executivo municipal atribuiu votos de louvor aos atletas Tiago Brito e Valério Brito pelos excelentes resultados obtidos em competições de Petanca.

Valério Brito conquistou recentemente a Taça do Algarve de Petanca em triplete, o 2º lugar no Campeonato Nacional de Petança em duplete e ainda um honroso 3º lugar no Campeonato Nacional de Petanca – Triplete.

Com um longo percurso dedicado a esta modalidade desportiva, este atleta são-brasense alcançou, pela primeira vez, lugar de destaque em 2003, quando conquistou o 3º lugar do Campeonato Nacional de Petanca e, desde então, tem vindo a somar vitórias. Em 2016 foi campeão da Taça Nacional Interassociações, em triplete, e foi ainda Campeão do Algarve por pontos – triplete.

Em 2017, venceu o Campeonato do Algarve e ainda a Taça do Algarve, em triplete. No ano seguinte, foi novamente campeão da Taça do Algarve e alcançou o 3º lugar da Taça de Portugal, ambas também em triplete.

Um percurso que contemplou ainda representações pela Seleção Nacional na Copa Ibérica, em 2018 e em 2019.

Tiago Brito, por seu turno, é um jovem atleta são-brasense que começou o seu percurso desportivo em 1997 no Clube Águias da Mesquita e, desde então, tem vindo a somar vitórias e subidas aos pódios.

Destacou-se, pela primeira vez, a nível nacional, em 2003, altura em que conquistou o 3º lugar do Campeonato Nacional – triplete, entre muitos outros lugares de destaque a nível regional, nacional e internacional ao vencer em 2012 e em 2017 o Torneio Internacional do Estoril –triplete e ao representar, em diversas ocasiões, a Seleção Nacional de Petanca.

Mais recentemente, venceu o Campeonato do Algarve, por pontos, durante toda a época, em tripete, alcançando ainda o 2º lugar na Taça Nacional interassociações Abel Ferreira, em triplete.

«Dois atletas cujos percursos são feitos de muita dedicação e empenho, coroados de vitórias, que muito dignificam São Brás de Alportel e honram esta a modalidade», afirma o município em nota de imprensa.