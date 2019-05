Rússia dominou Taça do Mundo de Ginástica Rítmica

O último dia da Taça do Mundo de Ginástica Rítmica – Jogos Santa Casa, no domingo, 13 de maio, levou o público ao Portimão Arena para ver as exibições das atletas de topo na modalidade. Mariia Sergeeva, da Rússia, destacou-se ao conquistar três medalhas de ouro nas finais por aparelho de arco (18,750), maças (17,900) e fita (17,700).

A atleta russa só perdeu para Israel na final por aparelho em bola, com Nicol Zelikman a roubar a medalha de ouro, com uma pontuação de 18,150, seguida pela prata Polina Khonina, também da Rússia, com 17,900. Rússia e Israel bateram-se desde o primeiro dia de qualificações.

Além do primeiro lugar em bola, Nicol Zelikman conquistou a medalha de prata em arco (18,350) e o bronze em maças (17,050), enquanto Polina Khonina foi prata em maças (17,800) e medalha de bronze em arco (17,500).

Em fita, Kaho Minagawa, do Japão, que foi uma das mais aplaudidas pelo público em Portimão, ficou em segundo lugar com uma pontuação de 17,300. A medalha de bronze foi para a Itália, pela mão de Alessia Russo que teve uma pontuação de 16,300.

A brasileira Natalia Gaudio, com forte apoio nas bancadas, não ganhou uma medalha, mas fez história pelo país, pois, pela primeira vez, a ginasta brasileira, que participou nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, conquistou um lugar numa final de uma Taça do Mundo, em fita, na qual conseguiu um quarto lugar com uma pontuação de 16,300.

O apoio estendeu-se à seleção brasileira, durante a competição em conjuntos, com lugar nas duas finais de cinco arcos e duas cordas e três bolas, tendo em ambas ocupado a quarta classificação da geral. As provas foram ainda marcadas pela participação de países sul americanos e, além do Brasil, também o Chile (reserva em ambas as finais), Argentina e México participaram na etapa portuguesa desta Taça do Mundo. A China foi medalha de ouro em cinco arcos, o Azerbaijão venceu em duas cordas e três arcos, enquanto a Finlândia foi medalha de bronze em ambas as provas de conjunto.

A portuguesa Laura Sales, do Ginásio Clube Português, terminou o segundo dia de qualificações, no sábado, na 21ª posição, após obter uma pontuação de 12,050 em fita e 11,500 em maças. Já a colega Margarida Ferreira, do mesmo clube, conseguiu uma melhor prestação com 13,300 (maças) e 12,750 (fita). A ginasta terminou a prova em 23º lugar.

Na sexta-feira, 11 de maio, na abertura da Taça do Mundo, nas qualificações em bola e arco, Laura Sales tinha sido 11ª da classificação geral, de entre 36 ginastas em competição, e à frente de algumas estrelas olímpicas. A portuguesa teve a sua melhor prestação em bola com 14.700. Em arco, conseguiu 14.050 pontos e ficou em 13º lugar. Já Margarida Ferreira ocupava a 22ª posição do All-Around, depois de ter sido 19º em arco, com uma pontuação de 13.300, e 24ª em bola.