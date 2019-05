Ruas da Fuzeta recebem prova de BTT

A IV Night Race Olhão – Desafio Fuseta decorre no próximo sábado, 25 de maio, entre as 20h00 e as 22h00, numa prova onde os praticantes de BTT podem percorrer a zona ribeirinha da Fuzeta e mostrar as suas capacidades físicas.

A iniciativa, que também decorre nas ruas mais antigas da localidade, é da responsabilidade do Team Bora Mó, e conta com a parceria do município de Olhão. Prevêem-se duas horas de resistência «com muita adrenalina à mistura». As inscrições estão abertas até amanhã, quarta-feira, 22 de maio.

A prova de BTT, que já vai na sua quarta edição, depois de nos três primeiros anos ter decorrido na zona histórica de Olhão, acontece num circuito fechado de 4,6 quilómetros, durante duas horas, desta vez numa das zonas mais emblemáticas da Fuzeta.

A destreza e perícia dos participantes vão ser postas à prova nesta atividade que pretende «incentivar à prática desportiva e onde os apaixonados do BTT vão mostrar as suas capacidades:».

Não faltará, também, animação musical, com a atuação de Insomnia Dance, com Carlos Cavaco Silva, Domingos Caetano e a escola de música ACF.

O percurso pode ser conhecido aqui.