Roberto Alberto continua no comando técnico do Esperança de Lagos

Técnico algarvio renova por uma época.

O jovem treinador algarvio Roberto Alberto, de 33 anos, vai continuar a comandar o Esperança de Lagos na próxima época, tendo o clube lacobrigense anunciado hoje, quarta-feira, 13 de maio, a renovação de contrato por mais uma época.

Esta será a quarta época do treinador, natural de Portimão, ao serviço da turma de Lagos, depois de ter devolvido o emblema do barlavento ao Campeonato de Portugal e, nesta última época, ter conseguido a manutenção com um 11º lugar.

Para a direção do Esperança de Lagos, esta renovação «prova a estabilidade que a pretendemos dar ao clube e mostra também o reconhecimento devido ao trabalho desenvolvido pelo Roberto nestas últimas três temporadas, levando o clube à conquista do Campeonato Distrital do Algarve – consequente subida ao Campeonato de Portugal – e à manutenção na última época, nessa prova nacional».

Roberto Alberto já havia representado o emblema de Lagos como jogador, estando no clube há seis épocas, cumulativamente. O jovem treinador também foi distinguido pela Associação de Futebol do Algarve como o melhor treinador da região desde a época 2018/2019.

A sua equipa técnica mantém-se a mesma, contando com os adjuntos Vilson Alves, de 30 anos e Miguel Ferreira, de 29 anos. Já como treinador de guarda redes mantém-se Nuno Ricardo, de 40 anos.

Os objectivos propostos para a próxima época, dada a reformulação dos quadros competitivos levada a cabo pela Federação Portuguesa de Futebol, «passam por cimentar o clube nos campeonatos nacionais, praticar um futebol atrativo, potenciar jovens jogadores – incluindo juniores, com o foco de lutar pelos cinco primeiros lugares já nesta temporada».

Oportunamente, o Esperança de Lagos «revelará os jogadores que se mantém no plantel, bem como os reforços da equipa para a nova época».